Türkiye Gazetesi

> Takıma koy, oynasın

Galatasaray önümüzdeki sezonun yapılanmasını şimdiden tamamlamak istiyor. Koronavirüs salgını sonrası futbol takviminde yaşanan kaymalar ve maddi darboğazı da göz önüne alan teknik heyet, hem maliyeti düşük hem de takıma hemen katkı verecek takviyeler için listesini de şimdiden hazırladı. Uzun süredir renklerine katmak istediği ancak Sivasspor'un yüksek bonservis bedeli talebinde bulunduğu Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile sarı-kırmızıların her konuda anlaştığı ve transferlerinin artık sadece imza kaldığı biliniyor.



> Kiralıklar bırakılmayacak

Hücum hattına takviye için de Galatasaray yine Sivasspor'dan Erdoğan Yeşilyurt ile Ç. Rizesporlu Oğulcan Çağlayan isimlerini belirledi. İki oyuncunun da sezon sonu kulüpleri ile sözleşmesi sonlanacak olması maliyetlerini düşürüyor. Aslan bu iki isimden birini de renklerine katacak. En önemli konu ise kiralık oyuncular. Fatih Terim; Onyekuru, Lemina ve Seri'nin de birer sezon daha kiralanmaları konusunda yönetime istekte bulundu. Üç ismin Galatasaray'da kalmak istediği ve kulüplerinin de bu duruma sıcak baktığı öğrenildi.



Başkan’a operasyon

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'in bir süredir devam eden tetkiklerinin ardından bıçak altına yatması kararlaştırıldı. Midesinden şikâyeti olan Cengiz için kulüpten yapılan açıklamada "Başkan'ımız için bir dizi operasyon zorunluluğu doğmuştur" ifadeleri kullanıldı.



MERT HAKAN'A PREKAZİ ÖVGÜSÜ

Belhanda'dan on kat iyi

Galatasaray'ın unutulmaz ismi Cevad Prekazi sarı-kırmızılıların transfer listesinin başındaki Mert Hakan'a övgüler yağdırdı. Radyospor'a konuşan Prekazi "Mert Hakan mükemmel futbolcu. Gelirse takıma çok büyük katkı yapar. Belhanda'dan on kat daha iyi bir oyuncu" dedi.



YARIŞMA DÜZENLENDİ

Kahramanlara mektup yazın

Gençlik ve Spor Bakanlığından "koronavirüsle mücadelenin kahramanlarına" yönelik mektup yarışması başlatıldı. "Gençlerden Mektup: Minnettarız" sloganıyla, 13-17 ve 18-29 yaş aralığı olmak üzere iki kategoride düzenlenecek yarışmanın başvuruları, "e-genc.gsb.gov.tr" web adresinden 10 Mayıs'a kadar alınacak.