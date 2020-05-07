Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’un yükselen değeri ve transferin gözde ismi Abdülkadir Ömür, kulüp dergisine konuştu. Hayalini Messi ile beraber Barcelona’da oynamak olarak ifade eden Ömür, transfer süreciyle ilgili “Transfer haberlerinin çıkması benim ve kulübüm adına gurur verici. Sezon başı yüksek miktarda teklifler geliyordu. Amacım hem kulübüme para kazandırmak hem de ülkemi yurt dışında temsil etmek. Bu yıl burada kaldım. Gelecek yıl ne olur bilemeyiz. Bize izin verecek olan başkanımızdır. Kendisinin izni olmadan bir yere gidemeyiz” dedi.

> İki kupayı istiyoruz

En büyük hayali olan Trabzonspor formasını giydiğini ve sırada şampiyonluk olduğunu vurgulayan Ömür, 20 yaşında olduğunu da vurgulayarak “Bu yaştaki birisi daha fazla şey başarabilir. Kendimi geliştirebileceğim başka noktalar da var” diye konuştu. Ömür, “Ligde lider durumdayız. Hem ofansif hem de defansif anlamda çok iyi bir kadroya sahibiz. Şampiyon olabilecek kapasitemiz var. Şampiyonluğa yakınız. Kupa’da Fenerbahçe’yi ilk maçta yendik. Orada da hedefimiz mutlu sona ulaşmak” diye ifadesini kullandı.

ÇİMŞİR’İN ÖMÜR’E TAVSİYESİ

∂ Abdülkadir Ömür, Hüseyin Çimşir’in teknik direktör olmasına çok sevindiğini belirterek “Çok iyi bir hoca. Bana ‘Saha içinde rahat ol. Sen kendini ne kadar rahat hissedersen takıma da o kadar rahat hissettirirsin’ dedi. Sürekli öz güven aşıladı” dedi.

ÖZDEMİR’DEN SATIR BAŞLARI

∂ Ligi, 12 Haziran’da başlayıp 26 Temmuz’da bitirmek istiyoruz. Yedi hafta sonu maçı oynayacağız, sadece bir hafta arası maçı olacak.

∂ 35 gün sonra Türkiye bugünden çok daha iyi olacak.

∂ 18 Süper Lig kulübünün

14’ü ligin kalan maçlarını oynamak istiyor.

∂ beIN Sports ile beş senelik anlaşmamız var ve amacımız bu süreci tamamlamak.

∂ Yayıncı kuruluşun sezon sonuna kadar bize ödeyeceği 588 milyon TL var.

∂ Maçları tek şehirde oynamak gündemimize gelmedi.

∂ Liglerin durumuyla ilgili kararı 25 Mayıs’a kadar UEFA’ya bildirmemiz gerek.

∂ Ağustos sonundaki Şampiyonlar Ligi finali seyahatler başlarsa seyircili olabilir.

∂ Kulüplerimizin gelirleri azalmakta. Lisans kurulumuz yeni şartlarda yeni harcama limitlerini tespit edecek.

KARANTİNA BİTTİ

Ve Sörloth artık özgür

∂ Trabzonspor’un Norveçli futbolcusu Alexander Sörloth’un 14 günlük karantina süreci tamamlandı. Ülkesinden döndükten sonra yurtta kalan golcü oyuncu artık takımla çalışmalara katılabilecek.