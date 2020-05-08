Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in, liglerin 12 Haziran’da başlayacağını açıklamasına Beşiktaş kanadı çekimser yaklaştı. Gazetemize açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı kulübün İkinci Başkanı Adanan Dalgakıran, sağlığın her şeyden önde tutulması gerektiğini söyledi. Spor faaliyetlerinin başlamasını riskli bulduğunu belirten Dalgakıran, “Tedbirlerin maksimum seviyede tutulması ve bunun bir paket hâlinde olması gerekiyor. Yani Türkiye’nin her yerinde yapılan müsabakalar aynı şartlar altında gerçekleştirilmeli. Ancak ne kadar tedbir alırsanız alın bu durum riskli olacaktır” dedi. TFF Başkanı Nihat Özdemir’in alınan kararı önüne ‘Şimdilik’ ifadesini koyarak açıklamasının önemli olduğunun altını çizen Dalgakıran, “Ne olacağını kestirmek kolay değil. Şu anda liglerin oynanması zor görünüyor” diye konuştu.

> Soru işareti çok

Her maç öncesinde çok ciddi bir trafiğin yaşandığını ve bu durumun büyük risk taşıdığını söyleyen Beşiktaş İkinci Başkanı “Maç öncesi idmanlar ve uçak seyahatleri olacak? Sadece futbolcular ve teknik adamlar değil, lojistik anlamda bir maç için yüzlerce çalışan olacak. Bunların dengeleneceğini ve kontrol altında tutulacağını düşünmek çok iyimser bir yaklaşım olur. Maçlara seyirci alınması konusuna değinmiyorum bile” dedi. Kulüp olarak maçların kaldığı yerden devam etmesi taraftarı olduklarını ancak bunun için şartların elverişli olması gerektiğini söyleyen Dalgakıran “Umuyoruz ki 12 Haziran gününe kadar durum kontrol altına alınabilecek seviyeye gelir. Spor olmayınca hayat çok garip bir hâl alıyor, bunu da çok acı bir tecrübeyle öğrenmiş olduk” sözlerini kullandı.

N’Koudou uçuracak

∂ Kulüpler Birliği ve beIN Sports ortaklığında gerçekleşecek E-Spor turnuvasında, Beşiktaş’ı temsil edecek olan N’Koudou, “Çok heyecanlıyım. Takımda en iyi FIFA oynayan isim olduğum için beni seçtiler. Umarım Beşiktaş’ı şampiyon yapabilirim” dedi. Fransız yıldız ayrıca karantina günlerinin sorunsuz geçtiğini söyledi.

Elneny fedaya hazır

Siyah-beyazlı kulübe sevindirici haber Mohamed Elneny’den geldi. Arsenal’den kiralık olarak geldiği sezonda ortaya koyduğu performansla büyük beğeni toplayan Mısırlı oyuncunun, 18 milyon avroluk satın alma opsiyonu yönetimi zorluyordu. Elneny ile görüşen yöneticiler, yıldız oyuncudan “Arsenal’li ikna edin, ben bir sezon daha oynamaya ve yıllık ücretimde indirime gitmeye hazırım” cevabını aldı. Siyah-beyazlı yönetim sezon sona ermeden Arsenal’le masaya oturacak. Elneny’yi, İngiliz kulübünün tekrar kiralaması yüksek ihtimal olarak görülüyor.

Artık eski neşemiz kalmadı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın yardımcılarından Ozan Köprülü, antrenmanlara başladıklarını ancak eski neşelerinin olmadığını söyledi. Çalışmalarda sürekli mesafeyi korumak zorunda olduklarını belirten Köprülü, herkesin birbirinden çekindiğini ifade etti. Takımın maç temposuna ulaşmak için üç dört haftaya ihtiyacı olduğunu söyleyen Ozan Köprülü, Karius’un ardından kaleye kimin geçeceği konusunda ise “Ersin Destanoğlu da Utku Yuvakuran da çok kabiliyetli ve değerli kaleciler. Sergen Hoca bu konuda en doğru kararı verecektir” dedi.