Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray ligin ikinci yarısında yakaladığı 10 maçlık yenilmezlik serisi ile tekrardan şampiyonluğun en önemli adaylarından biri haline geldi ancak ilk bölümde ciddi kayıplar vermişti. Kötü tabloda sakatlıklar kadar yeni takviyelerin geç yapılmasının da etkisi büyüktü. UEFA’nın mali fair play kurallarına uygun transferler yapmak için yoğun çaba harcayan sarı-kırmızılılar, hem maliyeti uygun hem de yıldız isimleri renklerine katmak için mesai harcamış ve haliyle geç kalmıştı. Lemina, Falcao gibi yıldız oyuncuların Eylül ayına kadar transferi netleşemedi. Buna bağlı olarak hem takıma geç dahil oldular hem de adaptasyon süreleri uzun sürdü.

> Transfer ölçüleri...

Ve şimdi bu sürece bir de koronavirüs darbesi eklendi. Galatasaray yönetiminin bakış açısı da değişti. Çünkü gelir kalemi neredeyse sıfıra indi. Oyuncu ücretlerinde yüzde 30 indirim talebinde bulunan yönetim, yeni sezon planlamasını da revize etti. Yüksek maliyetli yıldız oyunculardan uzak durulacak. Lemina, Seri ve Onyekuru gibi kiralık isimlerle bir sezon daha yola devam edebilmek için kulüpleriyle görüşmeler devam edecek. En önemlisi yapılacak takviyeler erkenden yapılacak ve takıma adaptasyonu çabuk sağlanacak. Ve kadroya takviye konusunda bonservisi elinde olan oyuncular öncelikli olacak.

ASLAN TOPLU ÇALIŞACAK

Testler negatif

Hafta başı sahada gruplar hâlinde bireysel çalışmalara başlayan Galatasaray, TFF’nin haziran ayında ligleri tekrardan başlatma kararı üzerine takım antrenmanları için startı verecek. Oyunculara tekrardan yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı. Antrenmanlar sürdüğü müddetçe testlerin aralıklarla yapılacağı ifade edildi. Sarı-kırmızılıların pazartesiden itibaren takım idmanlarına başlayacağı öğrenildi.

Henry olmazsa olmaz

Sarı-kırmızılı takımın yeni sezon planlamasındaki kilit isim Henry Onyekuru... Monaco’dan yarım sezonluğuna kiralanan ve teknik direktör Fatih Terim’in en önemli hücum oyuncularından olan Nijeryalı, Aslan’da kalmaya can atıyor. Tabii burada kulüplerin anlaşması önem kazanıyor. Monaco, hayal kırıklığı yaşadığı ve yarım sezonda hiç verim alamadığı Onyekuru’yu satmak istiyor. Eğer cazip bir teklif gelmezse yeniden Aslan’a kiralanması ağırlık kazanıyor.

Cengiz’den iyi haber

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 10 saate yakın süren bir beyin ameliyatı geçirmişti. Yoğun bakım sonrası odasına alınan Cengiz’in yürüyüşlere de başladığı ve durumunun iyiye gittiği belirtildi. İkinci başkan Abdurrahim Albayrak’ın da sürekli Başkan’ın yanında olduğu öğrenildi.