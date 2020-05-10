Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe, sol bek sorununa köklü bir çözüm getirmeye hazırlanıyor. Kolarov sevdasıyla başlayan kriz, Hasan Ali Kaldırım’ın da sakatlanmasıyla zirve yapmıştı. Bir daha aynı sıkıntıyı yaşamamakta kararlı olan yönetim dev bir hamle için kolları sıvadı. İddialar Caner Erkin, Kwadwo Asamoah isimleri üzerinde yoğunlaşırken çıta bir anda çok daha yükseğe çekildi; sarı-lacivertlilerin Layvin Kurzawa’nın peşinde olduğu öne sürüldü. Beş sezondur formasını giydiği PSG ile sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki Kurzawa’nın menajeriyle temasa geçen yönetim Polonya asıllı Fransız yıldızı ikna etmeye çabalıyor. Juan Bernat’la girdiği forma yarışında geride kalan Kurzawa’nın yeni bir macera arayışında olması sarı-lacivertlileri umutlandırıyor.

> Caner olmazsa olmaz

Ancak Kolarov sürecinden dersini alan yönetim bu sefer süreci çoklu alternatifle sürdürüyor. Galatasaray’ı uzun süre peşinde koşturan Kwadwo Asamoah, Kurzawa’nın bir numaralı alternatifi. Inter’le sözleşmesi devam etmesine rağmen daha fazla yedek kalmak istemeyen 31 yaşındaki Ganalı ayrılmakta kararlı. Bonservisini alabilmek için kulübüyle pazarlık yapan Asamoah amacına ulaşırsa Fenerbahçe hemen hamlesini yapacak. Beşiktaş’la mukavelesi bitecek Caner Erkin de sarı-lacivertlilerin gündeminde önemli yer tutuyor. Yönetim lejyonerlerden hangisi olursa olsun Caner’e de yeniden sarı-lacivertli formayı giydirmek istiyor. Ancak Caner de problem çıkarsa sözleşmesi sona erecek Hasan Ali Kaldırım ile yeniden masaya oturulacak.

DOSYALAR BİTİYOR

Bir ödeme daha tamam

∂ Ekonomik krize rağmen yönetim ödemeler konusunda büyük bir hassasiyet gösteriyor. FIFA dosyaları birer birer kapanıyor. Benzia, Ferdi, Skrtel derken Neustadter’in ödemesi de yapıldı. Dört oyuncu için 4,3 milyon avroya civarında rakam ödendi. Fenerbahçe, UEFA’ya da borçsuzluk kâğıdını yollamıştı.

BJELICA BEKLİYOR!

Hırvat basını uçuruyor

∂ Nenad Bjelica, Fenerbahçe’yle yaptığı tek resmî görüşmeden bu yana değişen bir durum olmadığını söylese de Hırvat basını genç teknik adamın İstanbul için valizlerini hazırlığını yazdı. Hırvatlar, 48 yaşındaki Bjelica’nın önümüzdeki günlerde imza atmak için İstanbul’a uçacağını öne sürdü.

KUDÜS İNAT EDİYOR

Comolli’yi de reddetmişti

Fenerbahçe, Nordsjælland’ın genç yeteneği Mohammed Kudüs’ü ikna etmeye çabalıyor. İlk olarak Damien Comolli zamanında iletişim kurulan 19 yaşındaki Ganalı, Danimarka’daki görüşmede ret cevabı vermişti. Sarı-lacivertliler baskıya devam etse de oyuncu Türkiye’ye sıcak bakmıyor.

Çok büyük transfer

Fenerbahçe’nin Trabzonspor’un elinden kaptığı İsmail Yüksek için eski hocası Sadi Tekelioğlu’ndan övgü dolu yorumlar geldi. Bir Trabzonspor efsanesi olan Tekelioğlu “İsmail, benim Gölcükspor’a gitme sebebimdi. O, yapılamayan şeyleri yaptığı için beni etkiledi. Fenerbahçe büyük bir transfere imza attı” dedi.