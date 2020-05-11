Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

F.Bahçe Kaptanı Emre Belözoğlu İnstagram’da Arda Turan’la canlı yayına katıldı. İki yıldız karşılıklı soru cevap programı yaparken, Arda Turan’ın “Çok iyi profesyonelsin abi. Fenerbahçelisin ama Galatasaray altyapısından yetiştiğini ve o günleri inkâr etmiyorsun” şeklindeki sözlerine, “Ben çocukluğumdan beri Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe’nin bir parçası olarak sahadaki, sokaktaki insanlara hissettirerek yaşamak benim için yeterli. Ben Galatasaray’da geçirdiğim günleri de asla inkâr etmem. Bunu açıklarım. Bunu es geçersem Fenerbahçeliler asıl o zaman beni sevmez” karşılığını verdi.

> Ömür ve Muslera

Liglerin yeniden start almasıyla ilgili olarak, “Futbolun tüm paydaşlarının görüşü alınarak herkesin değerli olduğunun hissettirilmesinin daha doğru olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullanan Belözoğlu beğendiği oyuncular konusunda da, “Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür çok yetenekli, inanılmaz. Messi diyorum ona. Muslera da çok başka. Son yıllarda F.Bahçe’yle G.Saray arasındaki şampiyonluk farkının sebebi Muslera’dır” görüşünü belirtirken Arda ise tercihini Sosa’dan yana kullandı. İki yıldızın görüşmesine kullanıcılar büyük ilgi gösterdi.

Bana müsaade edin

Fenerbahçe’nin elİttihad’dan iki seneliğine kiraladığı Garry Rodrigues geri dönmek istiyor. Afrikalı oyuncu yönetimden “Oynamadığım süredeki paramı ödemeyin, beni serbest bırakın, gideyim” talebinde bulundu. Adı Portekiz ekipleriyle de anılan Rodrigues için el-İttihad Başkanı, geçtiğimiz günlerde geri dönebilir açıklaması yapmıştı. Her ne kadar kulüp ve Rodrigues bu gelişmeyi yalanlasa da önümüzdeki günler çok şeylere gebe...

Kontrol vakti

Samandıra’da bir görevlinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sebebiyle sarı-lacivertliler bir defa daha kontrolden geçecek. Teknik heyet ve futbolculara bugün Covid-19 teşhisi için PCR testi yapılacak. Test sonuçlarına göre program belirlenecek.