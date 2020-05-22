Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Koronavirüs salgını sonrası liglerin ertelenmesi, sponsorların çekilmesi, yayıncı kuruluşun ödemeleri kesmesi gibi sebeplerden dolayı futbol takımları maddi sıkıntı içine girmişti. Sadece ülkemizde değil bütün dünyada takımlar aynı sıkıntı içindeydi. Çözüm olarak da teknik ekip ve futbolcu ücretlerinde indirim formülü bulunmuştu. Galatasaray Kulübü de bu süreçte oyuncu ödemelerinde indirime gitmek için düğmeye basmıştı. Sarı-kırmızılı yönetimin takım ile görüşüp beklentisinin yüzde 30 olduğunu bildirmişti.

> Albayrak görüştü

Bu beklentiye sadece kaptanlar Selçuk İnan, Fernando Muslera ve Ryan Donk olumlu dönüş yapmış, diğer isimlerden ise cevap alınamamıştı. Başkan Mustafa Cengiz’in şoke eden rahatsızlığı sonrası görüşmelere ara verilmişti. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak geçtiğimiz günlerde Cengiz’in talimatıyla tekrar futbolcularla masaya oturdu. Görüşmeler sonrası yüksek düşük bakılmaksızın herkesin senelik ücretinde yüzde 15 indirime gitmesi karara bağlandı. Önümüzdeki günlerde bu anlaşmanın resmiyete dökülmesi bekleniyor.

İTALYANLARDAN...

G.Saray için Balotelli iddiası

∂ Futbolundan çok olaylarıyla gündeme gelen Mario Balotelli sezon sonu İtalya’dan ayrılmayı kafasına koydu. Daha önce adı sık sık Galatasaray ile anılan golcü oyuncu için Çizme basınından yeni bir iddia ortaya atıldı. Sezon sonu Brescia ile yollarını ayıracak Balotelli’nin menajeri Mino Raiola'nın Galatasaray ile görüşmelere başladığı yazıldı.

UNUTAMIYOR

Gomis’e Aslan gibi plaka

∂ Galatasaray’ın eski gol kralı oyuncusu Bafétimbi Gomis’in sosyal medya paylaşımları devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın kalbinde ayrı bir yeri olduğunu sık sık dile getiren 34 yaşındaki golcü oyuncu, arabasından inerken verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Dikkat çekici olan ise plakasının Lion (Aslan) olmasıydı.

On milyonluk feda

Başkan Mustafa Cengiz, vergi hariç 60 milyon avro olan takım giderini 50 milyon avrolara çekmek istediklerini söylemişti. Yeni planlama ile yaklaşık 10 milyon avroluk bir feda olacak.

Beş milyon avro garanti ücreti bulunan Radamel Falcao’dan yapılacak kesinti ise 750 bin avro.