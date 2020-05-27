Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Potada 2020’nin koronavirüs sürecinin en şanssız takımı hangisi derseniz tabii ki Anadolu Efes cevabını alırsınız. Çünkü hem ligde hem de Euroleague’de lider durumdaydı. Ancak iki lig de iptal edildi ve iki kupa bekleyen Anadolu Efes’in eli boş kaldı. Başantrenör Ergin Ataman da süreci ve kararları değerlendirip özellikle Euroleague’e vurgu yaparak “19 Mayıs 2019 akşamı Dörtlü Final'inde CSKA Moskova'ya kaybettiğimiz andan itibaren tek düşüncemiz THY Avrupa Ligi kupasını ülkemize getirmekti” ifadesini kullandı.

> Rekorların takımıyız

Ataman “Amaç doğrultusunda ortaya müthiş bir emek koyan ekibime, oynadıkları basketbol ile taraflı tarafsız bütün sporseverlerin takdirini kazanan, Avrupa Ligi tarihinde kırılmadık rekor bırakmayan, normal sezonun bitimine altı hafta kala 24 galibiyet dört mağlubiyetle en yakın rakipleri Real Madrid ve Barcelona’nın iki galibiyet önünde lider olan oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ertelenen şampiyonluk hayallerimizin, sağlıklı günlerde yeniden yeşermesi dileğimle” dedi.