Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Gelecek sezon yapılanması için uzun süredir yoğun mesai harcayan Beşiktaş yönetimi, bütçe planlaması için taktik değiştirdi. Futbol takımının bütçesini 30 milyon avroya düşürmek isteyen siyah-beyazlılar, yüksek senelik ücret alan oyunculardan ciddi oranda indirim bekliyordu. Covid-19 pandemisi yüzünden değişen futbol ekonomisi sebebiyle oyunculardan anlayış bekleyen yönetim, ilk temaslarında umduğunu bulamamıştı. Yerli oyuncular indirime yanaşırken, yabancılardan ise şu ana kadar sadece Tyler Boyd olumlu yaklaşmıştı. Türkiye Futbol Federasyonunun liglerin 12 Haziran'da başlamasına karar vermesi üzerine Başkan Ahmet Nur Çebi futbolcularla yapılacak senelik ücret görüşmelerini şimdilik rafa kaldırdı. Siyah-beyazlıların patronu, kalan sekiz maçta oyuncuların performansının etkilenmemesi için bütün görüşmeleri sezon sonuna erteletti.

> Sen de mi Atiba?

Başkan Çebi'nin, teknik direktör Sergen Yalçın'la yaptığı görüşme sonrasında bu kararı aldığı öğrenildi. Yalçın'ın "Kalan maçlarda futbolcuların aklında para konusunun olmasını istemiyorum" dediği belirtildi. Öte yandan takımda kalması için uğraşılan isimlerden biri olan Mohamed Elneny, birikmiş 400 bin avroluk alacağının ödenmesi için bastırmaya başladı. Mısırlı oyuncunun yanı sıra takımın dinamosu Atiba Hutchinson da huzursuzluk çıkarıyor. Kanadalı futbolcu gelecek sezon yıllık ücretinin şu anda kazandığından (850 bin avro) yüksek olmasını istedi. Futbolculardan indirim beklerken gelen talepler üzerine eli kolu bağlanan siyah-beyazlı yönetim, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin talimatıyla şimdilik sezon sonunu beklemeye başladı.

Yine test yapılacak

Beşiktaş futbol takımında bulunan futbolcu, teknik heyet ve personele Nevzat Demir Tesislerinde bugün bir defa daha koronavirüs testi yapılacak. Covid-19 testi sonrası pozitif vakaya rastlanmaması durumunda siyah-beyazlı oyuncular Ümraniye'dek tesislerde bir hafta kampa girecek.

Pestilleri çıktı

Alınan izinle sokağa çıkma sınırlaması günlerinde antrenmanlarını sürdüren Beşiktaş, dün iki çalışma gerçekleştirdi. Özellikle sabah yapılan kondisyon ve dayanıklılık çalışmalarında futbolcuların çok zorlandığı öğrenildi. Siyah-beyazlılar bugün de çift idmanla hazırlıklarına devam edecek.