Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk futbolu adına bugün önemli bir gün. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce duyurduğu gibi 12 Haziran’da yeniden başlamasını öngördüğü Süper Lig maçlarının kalan sekiz haftasıyla ilgili nihai kararını duyuracak. Son olarak 20 Mayıs'ta Riva'da toplanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi ile Kulüpler Birliği Vakfı, Süper Lig maçlarının 12 Haziran’da başlaması konusunda hemfikirdi. Bazı kulüpler, koronavirüs riskini azaltmak adına bir hafta sonra başlamasını öngörse de ağırlık 12 Haziran olarak dikkat çekiyor.

> Almanya örneği

Ve TFF’nin önünde Almanya örneği de bulunuyor. Geçen hafta startı veren Bundesliga’da şu ana kadar herhangi bir problemle karşılaşılmaması Federasyon’un kararlı duruşunu destekliyor. Ayrıca AVM, berber ve kuaförlerle başlayan normalleşme sürecine yeni sektörlerin de eklenmesi, özerk olan TFF’nin elini güçlendiriyor. Sağlık Bakanlığı ile de görüş alış verişinde olan Türkiye Futbol Federasyonu, kurallara uyulduğu takdirde olumsuz bir tablo ile karşılaşılmayacağını düşünüyor.

DOKTORLAR İÇİN...

Sorumluluk değil yönetim

∂ Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, kulüp başkanları ve Süper Lig takım doktorlarının görüşleri doğrultusunda Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü güncelledi. Protokolde önemli değişiklikler yapıldı. Pozitif vakalardaki takım doktorları ve idari direktörlerin “sorumluluğu” “yönetim” kelimesiyle değiştirildi, hukuki durum ortadan kalktı. Saha dışına çıkan topların da eldivensiz temas durumunda dezenfekte edilmesi gerektiği yazıldı. Ayrıca maça akredite olacakların iki gün önce test yaptırması gerektiği belirtildi.