Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta gelecek sezon için radikal değişiklikler yaşanacak. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi futbol takımının bütçesini 30 milyon avroya kadar düşürmeyi planlarken kadrodaki yerli yıldızların durumu merak ediliyor. Özellikle Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Oğuzhan Özyakup’un yıllık ücret konusunda nasıl bir tavır sergileyeceği merakla bekleniyor. Kaptan Burak Yılmaz bu konuda ilk adımı atmış ve Beşiktaş için gerekeni yapmaya hazır olduğunu açıklamıştı. Oğuzhan Özyakup, Hollanda’da olduğu için eleştirilerin uzağında kalırken Kaptan’ın indirim hareketine rağmen Gökhan Gönül ve Caner Erkin’in sessiz kalmaları üzerine dedikodular tavan yapmıştı.

> Takdir topladı

Yılların tecrübesiyle dümene geçen kaptan Burak Yılmaz, sık sık olumsuz haberlere konu olan takım arkadaşları için terapiye başladı. Takım arkadaşlarına işlerine odaklanmalarını tavsiye eden Burak Yılmaz “Bu zamana kadar Beşiktaş forması için yaptıklarınız ortada. Her zaman terinizin son damlasına kadar mücadele ettiniz, formanın hakkını sonuna kadar verdiniz. Önümüzde sekiz maç var. Kalan süreçte eleştirilere, kötü niyetli yorumlara kulaklarınızı tıkayın. Size söz veriyorum bütün takım yanınızda olacak. Hep beraber kenetlenelim ve her zaman olduğu gibi cevabımızı sahada verelim” diyerek arkadaşlarını motive etti.

DURUMU CİDDİ DEĞİL

Gönül rahatlattı

∂ Beşiktaş’ta bir süredir yaşanan sakatlıklar can sıkıcı duruma gelmişti. Kevin N’Koudou ve Victor Ruiz’den sonra cumartesi günü yapılan antrenmanda Gökhan Gönül de sakatlanmıştı. Yapılan kontrollerde tecrübeli oyuncunun durumunun ciddi olmadığı ve hafta sonundaki Antalyaspor maçında forma giyebileceği öğrenildi.

ASTON VILLA’DAN YENİ HAMLE

Davis savaşı!

∂ Sergen Yalçın’ın, Emmeanuel Adebayor’a çok benzettiği ve transferini istediği Keinan Davis için Beşiktaş ve Aston Villa çekişiyor. İngiliz basınında çıkan haberde Beşiktaş’ın ilgisi üzerine Aston Villa’nın Davis’le uzun süreli bir kontrat yapmaya hazırlandığı belirtildi.

MESAİYE DEVAM

Kartal hızlandı

∂ Pazar günün izinli geçiren Beşiktaş’ta dünkü idmanda kondisyon ve hız çalışmalarına ağırlık verildi. Antrenman yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı. Beşiktaş, hazırlıklarına bugün saat 11.00’de yapacağı idmanla devam edecek.

SPONSOR ARANIYOR

Yeni gelir kaynakları arayan Beşiktaş yönetimi, forma sırt sponsorluğu için dört ayrı firmayla temas hâlinde. Göğüs sponsorluğuna geçen Beko’dan boşalan sırt bölümü için Bahçeşehir Koleji, Aksa Jenaratör, Güriş İnşaat ve Misli.com ile görüşmeler yapılıyor.