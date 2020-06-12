Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Ligde son 10 maçında sekiz galibiyet iki de beraberlik alarak şampiyonluk yarışında iddialı bir duruma gelen Galatasaray, sezonu yine mutlu sonla bitirmeyi hedefliyor. Koronavirüs salgını sonrası verilen ara sonrası ilk maçını Ç. Rizespor ile oynayacak G.Saray’da Fatih Terim, kalan her maçın kendileri için final niteliği taşıdığını söyledi. Oyuncularından ‘tam konsantrasyon’ isteyen tecrübeli teknik adam sekiz hafta boyunca futboldan başka bir şey düşünmemeleri gerektiğini söylerken “Şu andan itibaren artık ne transfer ne başka bir şey gündemimizde olmayacak. ” dedi.

> Kolay maç yok

Geçen sezon olduğu gibi bu sezonu da şampiyonlukla taçlandıracaklarına inandığını söyleyen tecrübeli teknik adam “Bütün hesapları bırakın, siz sekizde sekiz yapın, kupa bizim olur, 23’üncü şampiyonluğa ulaşırız” dedi. İdmanlarda aşırı hırslı olmalarının kendisini korkuttuğunu da sözlerine ekleyen Fatih Hoca “Çok dikkatli olun, sakatlıktan kaçının. Kalan sekiz haftada her oyuncuya çok ihtiyacımız var. Sahada enerjinizi ve hırsınızı kontrol etmelisiniz. Uzun bir aradan sonra oyuna döneceğiz. Hiçbir maçın kolay geçmeyeceğini aklınızdan çıkarmayın” hatırlatmasında bulundu.

Rizespor’a bileniyorlar

Koronavirüs arası sonrasında ligde ilk maçını Ç. Rizespor ile yapacak olan Galatasaray’da oyuncular hafta sonunda oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Fatih Terim taktik idmanında futbolcularısık sık ikaz etti.