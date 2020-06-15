Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Kulübü, UEFA’dan gelen 1 yıllık men cezasının ardından bu cezanın kaldırılması için CAS’a resmî başvurusunu yaptı. Cezanın kaldırılması için on gündür avukat ordusuyla çalışan bordo-mavililer, 28 sayfalık rapor hazırlarken CAS’tan oturumlu görüşme istedi. Karadeniz ekibi ayrıca CAS’tan “Yürütmeyi durdurma ve hızlı yargılama” talebinde bulundu. Trabzonspor ilk olarak 17 milyon avroluk sermaye artırımının kabul edilmesini istiyor. Benzer durumda başka kulüplere bu hakkın verildiğinin altı çizildi.

Usta ‘sponsor’ oldu

Trabzonspor’un elini rahatlatacak bir başka haber ise eski Başkan Muharrem Usta’dan geldi. Usta, 6 milyon avroluk alacağını sponsorluk anlaşmasına çevirdi. Raporda, bu rakamın da artık borç olarak görülemeyeceği vurgulandı. CAS’ın ‘Yürütmeyi durdurma’ talebiyle ilgili cevabını olumlu ya da olumsuz olarak temmuz ayında vermesinin beklendiği ifade edilirken CAS’ın kesin kararının ağustosta çıkacağı belirtildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu “Gerçekten rahatız çünkü elimiz rahat” demişti.

Disiplinden taviz yok

Göztepe maçında ilk golü atan ve kenara alınmasına tepki gösteren Anthony Nwakaeme krizi, Kaptan Jose Sosa’nın devreye girmesiyle büyümeden kapandı. Maç sıcaklığıyla bu tarz hareketleri o an için anlayışla karşıladığını söyleyen teknik direktör Hüseyin Çimşir “Herkesin yerini bilmesi gerek’ diyerek disiplinden taviz olmadığı konusunda mesaj gönderdi.

Şampiyonluk havasına girildi

Göztepe engelini kayıpsız aşan ve ligde önünde yedi final maçı kalan Trabzonspor’da camia da havaya girdi. Trabzon’da bazı sokaklarda başlayan bayrak asma yarışı, Avrupa’da da etkisini gösteriyor. İlerleyen haftalarda Trabzon’un cadde ve sokaklarının bordo-mavi renklere boyanması bekleniyor.