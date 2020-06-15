Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Lige verilen 90 günlük aranın ardından şampiyonluk iddiasını sürdürmek için Rize'ye giden Galatasaray, İstanbul'a ağır yaralı döndü. Sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar Trabzon ve Başakşehir'in kazandığı haftayı puansız kapattı. Ama Muslera'nın kaval kemiğinin kırılması, Andone'nin çok ciddi bir sakatlık geçirmesi ve Luyindama ve Marcao'nun olmadığı dönemde Donk'un cezalı duruma düşmesi Aslan'ın gelecek haftalarını da sıkıntıya soktu. Galatasaray zorlu doksan dakikaya alışa gelmiş temposunun çok altında başladı. İleriye top çıkartmakta zorlanan sarı-kırmızılılar, rakibin hızlı atakları karşısında da etkisiz kaldı.

> Okan çıkardı ama…

Daha otuzuncu saniyede pas hatasını iyi değerlendiren Skoda aşırtma denedi, Muslera iyi yer tutarak gole izin vermedi. 14'te Skoda defansın arkasına kaçtı, Muslera ile karşı karşıya kaldı. Uruguaylı file bekçisi yüzde yüz golü kurtarsa da kendini kurtaramadı ve aldığı darbe sonucu ayağı kırıldı! 40'ta Yaşar Kemal Uğurlu, Samudio'nun, Saracchi'nin müdahalesi ile yerde kaldığına hükmedip penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Skoda'nın vuruşunu Okan köşeden çıkartsa da Çek oyuncu kendi topunu tamamladı: 1-0.

> G.Saray dönemedi

İkinci yarıya Fatih Terim bütün riskleri alarak başladı. Andone ve Emre'yi oyuna sokan tecrübeli teknik adam hücumda çoğalmak istedi. Ancak 53'te Mariano ofsaydı bozarken, arka direğe gelen topu Tunay ağlara yollayarak farkı ikiye çıkarttı. Geriye kalan dakikalarda Rize kalecisi Tarık, Galatasaray'ın pozisyonlarında kalesini gole kapatmayı başardı ve sarı-kırmızılılar 10 maç sonra yenilip şampiyonluk yolunda çok ağır bir yara aldı.

Ç.RİZE'DE İLK GOLÜ

Tunay'dan siftah

∂ Çaykur Rizespor'un devre arasında kadrosuna kattığı Tunay Torun yeni takımında ilk defa 11'de maça başlarken ilk golünü de attı. Yıdız oyuncu sahanın en iyi isimlerinden biri olarak gözükürken, Galatasaray'ın sol kanadına sık sık zor anlar yaşattı.

KUSURSUZ PERFORMANS

Tarık Çetin '10 numara'

∂ Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, millî kaleci Gökhan Akkan'ın yerine Tarık Çetin'i Galatasaray karşısında görevlendirdi. 23 yaşındaki file bekçisi 90 dakika boyunca hata yapmadı ve kalesine gelen 10 topta da başarılı kurtarışlar yaparak kusursuz bir maç çıkardı.

Düdüğü çalacaksın!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Muslera'nın ayağının kırılmasına sebep olan pozisyonda, ofsayt olmasına rağmen oyunun devam etmesine tepki gösterdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Kural oynat diyor. Tamam da nereye kadar? Ayağı kırılana kadar mı? İki oyuncu bu kadar bariz, net ofsayt olduktan sonra çekeceksin bayrağı, çalacaksın düdüğü" dedi. Sergilediklerini oyunu beğenmediğini de söyleyen Terim, "Kalan maçlarda pes etmeyip elimizden geleni yapacağız. Çaykur Rizespor'un iyi mücadelesini tebrik ediyorum" diye konuştu.

SARACCHI: Penaltı değildi

∂ Marcelo Sarrachi, Çaykur Rizespor'un kazandığı penaltının haksız olduğunu iddia ederek "Takım olarak iyi oynanamış olabilirz ama uydurma penaltı maçın gidişatını değiştirdi. Muslera'nın ve Andone'nin sakatlığıyla hiç istemediğimiz bir gece oldu" sözlerini kullandı.

KURTARIŞI YETMEDİ

Kocuk'un şanssızlığı

∂ Muslera'nın sakatlığı sonrası oyuna giren Okan Kocuk, Çaykur Rizespor'un kazandığı penaltıda şanssızdı. Milan Skoda'nın sert vuruşunda köşeyi doğru tahmin ederek gole izin vermeyen 24 yaşındaki file bekçisi, dönen topta Çek oyuncunun golü yapmasını önleyemedi.

100'LER KULÜBÜNDE

Mariano “dalya” dedi

∂ 2017 yılında İspanya'nın Sevilla takımından transfer edilen ve sözleşmesi bitecek olan Mariano, dün Rize deplasmanında çıktığı karşılaşmayla birlikte 'dalya' dedi. Sarı-kırmızılı formayı 100'üncü defa sırtına geçiren Brezilyalı oyuncu, büyük ihtimalle ülkesine dönecek.