Amasya'da yaşayan 41 yaşındaki Gültekin Kara’nın hayatı, koronavirüse yakalanmasının ardından geçirdiği kalp kriziyle tamamen değişti. Kardeşinden yapılan böbrek nakli iflas eden ve yeniden diyalize bağlanan Kara, sağlığına kavuşacağı günü umutla bekliyor.

Amasya’nın Taşova ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Gültekin Kara’ya 2017 yılında böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Kardeşinden yapılan nakille bir süre sonra sağlığına kavuşan Kara’nın hayatı, 2023 yılında geçirdiği koronavirüs sonrası yaşadığı kalp kriziyle yeniden zor bir sürece girdi.

NAKİL BÖBREĞİ İFLAS ETTİ

Kalp krizi sonrası nakil böbreğinin iflas ettiği öğrenilen Kara, yeniden diyaliz tedavisine başlamak zorunda kaldı. Haftada üç gün diyaliz ünitesine bağlanarak hayatını sürdüren Kara, normal bir hayat özlemiyle günlerini geçiriyor.

Kaynak ustalığı mesleğini bırakmak zorunda kalan ve malulen emekli edilen Kara, şu anda nakil listesinde yer alarak uygun donör bekliyor. Yaşadığı süreci anlatan Kara, en büyük hayalinin yeniden sağlığına kavuşmak olduğunu belirtti.

"İLK İŞİM KANA KANA SU İÇMEK"

Yaşlı annesi ve küçük yaştaki oğluyla birlikte hayat mücadelesi veren Gültekin Kara, “Zeytin, peynir, tuzlu yemekler yiyemiyorum. Normal bir insan gibi yiyip içmek istiyorum” diyerek yaşadığı zorluğu dile getirdi.

Nakil olması halinde ilk yapacağı şeyi de paylaşan Kara, “Sağlığıma kavuşursam ilk işim kana kana su içmek olacak. Başka bir şey istemiyorum” sözleriyle duygularını ifade etti.

