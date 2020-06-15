Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, cuma günü başlatılan “Bırakmam Seni” adlı bağış kampanyasına muhalif kesimden destek gelmediğini söyledi. A Spor'da soruları cevaplayan siyah-beyazlı kulübün 1 numarası, önceki başkan Fikret Orman'ın bağış kampanyasına destek vermediği konusundaki soruya, "Kampanyamız için ben birlik çağrısı yapıyorum ama muhalif kesimden hâlâ destek gelmiyor. Kulaklarım açık, bekliyorum" ifadesini kullandı. Kendisine, 'Paran varsa gelseydin' diyenlere de çok kızan Ahmet Nur Çebi, "Geldiğimiz ilk anda 100 milyon liraya yakın para verdim. Herhalde bunu bilmiyorlar" dedi.

Gençlerle devam

Başkan Çebi merak edilen konular hakkında ise şu açıklamalarda bulundu: Talisca’nın gelmesini isterim ama bütçemiz belli. Kabul ederse gelsin... Caner Erkin ile oturup konuşacağız. Şartlar uyarsa devam eder. Gökhan Gönül de öyle... Quaresma gönlümüze taht kurmuş bir isim ama o defter kapandı. Artık önümüze bakarak, genç çocuklarla devam edeceğiz... Abdullah Avcı'nın 30 milyon lira tazminatı var. Vazgeçerse çok teşekkür ederiz ama vazgeçme mecburiyeti yok. İş bulana kadar kendisine maaşını ödemekle mükellefiz... Transfer konusunda Sergen Hoca'dan şu ana kadar bir liste almadık...

GELECEK VADEDİYOR

Ersin'e güvenoyu

∂ Antalyaspor maçında eldivenleri devralan Ersin Destanoğlu, genel olarak başarılı bir oyun çıkardı. Gollerde hatası bulunmayan 19 yaşındaki file bekçisi beğenildi. Sergen Yalçın'ın da maç sonunda övgülerde bulunduğu Ersin’in kalan maçlarda kaleyi koruması bekleniyor.

SON DURUM...

200 bin SMS atıldı

∂ Siyah-beyazlı kulübün başlattığı ve diğer kulüp taraftarlarının da destek verdiği kampanyada son durum ne? Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ilk iki günde 200 binin üzerinde SMS gönderildiğini söyledi. Taraftarlar her bir SMS'le kulübe 20 lira katkıda bulunuyor.