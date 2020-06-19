Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray, Rizespor deplasmanında üç puan bırakarak şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Muslera ve Andone’nin sakatlanarak sezonu kapatması, Donk ve Âdem’in de cezalı duruma düşmesi sarı-kırmızılılarda moralleri altüst etti. Sarı-kırmızılılarda zaten Luyindama daha önceden sakatlanıp sezonu kapattığı için sözleşmesi askıya alınmış, geçtiğimiz hafta ise Marcao sakatlanıştı. Kısacası Fatih Terim Gaziantep maçı öncesi yola çıktığı defans oyuncuları ve kalecisinden yoksun hazırlık yaparken bir yandan da oyuncularını motive etmek için yoğun çaba sarf ediyor.

> Geçen yılı unutma!

Lig sonuna kadar mücadeleyi elden bırakmamaları gerektiğinin altını çizen tecrübeli teknik adam oyuncularıyla yaptığı toplantıda “Eksiklerimiz çok ama ne olursa olsun sahaya on bir kişi çıkacağız. Tablo karamsar gözükebilir. Ama biz pes etmeyeceğiz. Daha önümüzde yedi hafta, kazanılacak 21 puan var. Her şey değişebilir. Biz sonuna kadar şampiyonluk için mücadelemizi sürdüreceğiz. Şu anki konumumuza nasıl geldiğimizi, geçen sezon şampiyon olurken sekiz puanlık farkı nasıl kapattığımızı unutmayın” ifadelerini kullandı.

“TEŞEKKÜRLER”

Muslera taburcu edildi

∂ Rizespor maçında kaval kemiği iki yerinden kırılan ve geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Galatasaray’ın kalecisi Fernando Muslera dün hastaneden taburcu edildi. Kendisine destek veren herkese teşekkür eden Muslera “En kısa sürede sahaya dönmeyi diliyorum” dedi.

Emin’e zor görev

Sakatlıklar ve cezalıların çokluğunda savunmasında sıkıntı yaşayan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, çözüm arıyor. Donk, Marcao ve Luyindama’nın yokluğunda Terim’in genç Emin ve Ahmet Çalık’a görev vermeyi düşündüğü öğrenildi.

Âdem'e üç maç

G.Saray dünkü çalışmasıyla G.Antep hazırlıklarını sürdürdü. Futbolcular taktik ağırlıklı bir idman yaptı. Öte yandan Rize maçında kırmızı kart gören Âdem Büyük 3 maç ceza aldı. Futbolcu Trabzon ve Başakşehir maçlarında yok.