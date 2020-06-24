Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş yeni sezon transfer çalışmalarına başlarken gözünü Aytemiz Alanyaspor’un yıldızlarına dikti. Sol bek transferi için N’Sakala ile her konuda anlaşan siyah-beyazlıların yeni hedefi Junior Fernandes. Alanyaspor’a 2016-17 sezonunda transfer olan ve çıktığı ilk maçtan bu yana futboluyla beğeni kazanan Şili doğumlu Brezilyalı oyuncu için temaslarını hızlandıran Beşiktaş yönetimi, Fernandes’i 26 Temmuz’da bitecek olan sözleşmesinin ardından kadroya katmak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın, Alanyaspor’u çalıştırdığı dönemde de öğrencisi olan 31 yaşındaki sol kanat oyuncusunun transferini çok istediği öğrenildi. Fernandes bu sezon çıktığı 30 maçta 10 gol 6 asistle oynarken Beşiktaş’ın dört kanat oyuncusu ise 11 gol ve 8 asist üretti.

KAMPANYA GELİRİ: 10 milyon lira

∂ Siyah-beyazlı yönetimin geçtiğimiz günlerde ‘Bırakmam Seni’ sloganıyla başlattığı bağış kampanyasına beklenen ilgi gösterilmedi. SMS, kredi kartı, EFT ve PTT ile yardımda bulunulan ‘Bırakmam Seni’ kampanyasından şu ana kadar yaklaşık 10 milyon liralık gelir elde edilirken bu rakam yönetimi hayal kırıklığına uğratmış durumda.