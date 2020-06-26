Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

G.Saray şampiyonluğu riske etti, Fatih Terim gerildi. Tecrübeli çalıştırıcı futbolcularıyla yaptığı toplantıda gözdağı verdi. Şampiyonlar Ligi'ne gidilememesi ve dolayısıyla da minimum 15 milyon avroluk gelirden olunması halinde takımda revizyon kaçınılmaz. Yüksek maliyetli oyuncularla da devam edilmesi çok zor. Öyle ki indirim öncesi Falcao 5, Feghouli 3.850, Belhanda 3.350 milyon avro yıllık ücret alıyordu. Bu rakamlar oyuncularda beklenen yüzde 15'lik indirimle bile ağır bir ödeme yükü anlamına geliyor. İşte bu konuya atıfta bulunan Terim futbolcularından önce, " Yeniden bir galibiyet serisine bu hafta başlamalıyız" isteğinde bulundu.

> Pes etmeyeceğiz

Sonrasında daha açık konuşan Fatih Hoca, "Başakşehir ve Trabzon maçları sıralamayı doğrudan etkileyecek" vurgusu yaparken, "Geriye kalan 6 hafta sadece bizim ligi bitireceğimiz yeri belirlemeyecek. Önümüzdeki sene kimlerle devam edip etmeyeceğimizi de belli edecek. Bu şanları iyi değerlendirin’’ diyerek, şampiyon olunamaması halinde oyuncularla yol ayrımının kaçınılmaz olduğunu dile getirdi. Ardından futbolcularına moral veren Terim, "Sonuna kadar pes etmeyeceğimiz zaten belli. Birçok konuyla mücadele ediyoruz. Sakatlarımız çok, cezalılarımız çok ancak ne olursa olsun sahaya 11 kişi çıkıyoruz" şeklinde konuştu.

Eksikler zorluyor

Başakşehir mücadelesi öncesi sakat ve cezalılar teknik direktör Fatih Terim’i zorluyor. Muslera, Falcao, Marcao, Andone’nin sakat, Âdem, Ahmet, Mariano’nun da cezalı olduğu sarı-kırmızılılarda tecrübeli hoca taktik çalışmalarda çeşitli isimleri deneyerek en iyi kadroyu oluşturmaya çalışıyor.

EN-NASR ISRARLI

Belhanda gidiyor

∂ Galatasaray’daki geleceği yılan hikâyesine dönen Belhanda’nın durumuyla ilgili menajeri William D’avila çarpıcı açıklamalar yaptı. D’avila “En-Nasr, Belhanda’yı transfer etmek istiyor. Net bir şekilde anlaştığımızı söyleyemem ama oyuncum büyük ihtimalle önümüzdeki sezon en-Nasr forması giyecek” dedi. Galatasaray’ın transferden 5 milyon avro kazanacağı öğrenildi.