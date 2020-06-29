Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından Avrupa ülke sıralamasına göre belirlenen 2021 CEV Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nde gruplarda A Milli Erkek Voleybol Takımı, C Grubu'nda Kuzey Makedonya, Danimarka ve Bosna Hersek ile mücadele edecek.
İki ayrı turnuva şeklinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin sonunda gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar ile en iyi 5 grup ikincisi, 2021 yılında Polonya, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Finlandiya'nın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak.
A Milli Erkek Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ilk etap karşılaşmalarını 7-10 Ocak 2021 tarihlerinde Danimarka'da, ikinci etap karşılaşmalarını ise 14-17 Ocak 2021 tarihlerinde Kuzey Makendonya'da oynayacak.
2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gruplar şöyle:
A Grubu: Hollanda, İsveç, Hırvatistan.
B Grubu: Bulgaristan, Avusturya, İsrail.
C Grubu: Türkiye, Kuzey Makedonya, Danimarka, Bosna Hersek.
D Grubu: İspanya, Letonya, Moldova Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum Kesimi.
E Grubu: Slovakya, Romanya, İsviçre, Arnavutluk.
F Grubu: Yunanistan, Karadağ, Azerbaycan, Gürcistan.
G Grubu: Belarus, Portekiz, Norveç, Macaristan.
Millilerin maç programı
Ay-yıldızlı ekibin C Grubu'ndaki maç programı şöyle:
- 7-10 Ocak 2021 (Danimarka)
1. maç: Türkiye - Danimarka
2. maç: Kuzey Makedonya - Türkiye
3. maç: Türkiye - Bosna Hersek
- 14-17 Ocak 2021 (Kuzey Makedonya)
4. maç: Bosna Hersek - Türkiye
5. maç: Türkiye - Kuzey Makedonya
6. maç: Danimarka - Türkiye