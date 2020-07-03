Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’ın devre arasında kiraladığı Henry Onyekuru'yu kulübü Monaco geri çağırdı. 30 Haziran 2020 tarihine kadar sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi bulunan Nijeryalı yıldız dün sabah aldığı haberle hazırlıklara başladı. Koronavirüs salgınıyla birlikte futbol takviminin kayması sonrası FIFA kiralık oyuncular ile ilgili devam eden liglerin sonuna kadar anlaşmaların geçerli olduğunu açıklamıştı. Ancak pandemi döneminde Fransa ligi tescil edilmişti. Monaco da sezon başı hazırlıklarına başlayacaklarını belirterek Onyekuru’yu geri istedi. Ligin bitimine beş maç kala Galatasaray büyük bir sancıyla karşı karşıya kaldı.

F.Bahçe fısıltıları!

Ligde kalan Trabzon, Alanya, Ankaragücü, Göztepe ve Antalya maçlarında Avrupa şansını sürdürmek için zirveyi zorlayacak olan sarı-kırmızılılar Onyekuru için apar topar Monaco yetkilileriyle temasa geçerek sözleşmesini uzatmak için pazarlıklara başladı. Eğer sonuç alınamaz ise futbolcu Fransa'ya dönecek ve kalan maçlarda forma giymeyecek. Öte yandan Monaco’ya Türkiye’den bir takımın Nijeryalı yıldız için teklifte bulunduğu ve bu takımın Fenerbahçe olduğu kulislerde konuşulmaya başlandı. Aynı kulüpten Falcao transferi sonrası Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak Monaco'yu kardeş kulüp ilan etmişti. Bu son gelişme 'kardeşlik bitti mi?' sorularını akıllara getirdi.

Nagatomo gözyaşlarıyla…

Yabancı kuralı sebebiyle bu sezon sözleşmesi askıya alınan Yuto Nagatomo, dün sarı-kırmızılı formayla son idmanına çıktı. İdman sonrası veda töreni yapılan Japon oyuncu gözyaşlarını tutamadı. Sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki yıldız oyuncu “Hayatımın sonuna kadar kalbim hep sarı-kırmızı ile olacak. Her şey için çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Diğer taraftan teknik direktör Fatih Terim de Nagatomo ile antrenman sonrasında çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak “Yolun açık olsun evlat” notuyla paylaştı.

G.SARAY VE F.BAHÇE ARASINDA

Kaan-Kenan için yarış

G.Saray ile F.Bahçe arasında yeni bir yarış başladı. Kaan Ayhan ve Kenan Karaman için sarı-kırmızılı takım harekete geçti. Fakat iki millî oyuncu Fener'in de listesinde. Fortuna Düsseldorf Bundesliga'dan düştü ve iki yıldız ayrılmak istiyor. G.Saray, Kaan'ı kiralık, Kenan'ı ise bonservisiyle almayı planlıyor. Oyuncuların tecrübeli hocayla olan iyi ilişkileri ve Galatasaray’ın önümüzdeki sene Avrupa kupalarındaki iddiası sarı-kırmızılıların elini güçlendiriyor.

FALCAO & MARCAO YETİŞİR Mİ?

Sakatların kritik günü

∂ Trabzonspor maçı öncesinde Galatasaray’a sakat oyuncularının durumu belli değil. Marcao dün sabah gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde takımla beraber çalıştıktan sonra tedavisine devam etti. Falcao ise salonda ve sahada özel bir program dâhilinde çalıştı. İkilinin kesin durumu bugünkü testler sonrası netleşecek.

ON ALTI GÜN EVVEL AMELİYAT OLMUŞTU

Muslera sahaya indi

∂ Rize’de kaval kemiği iki yerden kırılan ve sezonu kapatan Fernando Muslera dün Florya’da sürpriz yaptı. On altı gün önce ameliyat olan Uruguaylı file bekçisi ayağındaki sargıya rağmen kaleci antrenörleri eşliğinde sahada blokaj tekniği çalışması gerçekleştirdi.

LINNES’İN YERİNE

Mariano dönüyor

∂ Galatasaray’da Mariano ve Ahmet Çalık’ın cezalarının bitecek olması teknik heyeti sevindiriyor. Teknik direktör Fatih Terim, cezası biten Mariano’yu Linnes’in yerine sap bekte oynatmayı planlarken, Donk’un yanında ise Başakşehir karşısında sonradan oyuna giren ve göz dolduran Emin’e forma vermeyi düşünüyor.