Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz’de havalar değişti. Son iki maçta alınan kötü sonuçlar sebebiyle morallerin bozuk olduğu Trabzonspor’da Galatasaray galibiyeti ve en önemlisi de şampiyonluk inancı taraftarı sokaklara döktü. Taraftar, koronavirüse rağmen gece sokaklara çıkıp zaferi kutlarken yönetiminden teknik ekibe ve malzemecisine kadar ortak düşünce “Şampiyon olacağız” şeklinde. Yönetim kanadı lige verilen aranın ardından üzerlerine oyunlar oynandığı yönünde camiayı uyarıp dikkatli olmaları konusunda açıklamalarda bulunurken bazı maçlarda bunun hayata geçtiği görüşü var. Örnek olarak da rakiplerin tahrikleri ve hakem kararları gösteriliyor.

> Üç ortak rakip

Bütün olumsuzluklara rağmen iki maçta yaşanan dört puanlık kaybın psikolojik yıkımının Galatasaray karşısında atlatıldığını düşünen bordo-mavili yönetim, kalan dört maçtan firesiz ayrılacağı görüşünde. Lider Medipol Başakşehir’in puan kaybedeceğini düşünen Karadeniz ekibinde teknik ekip oyuncuları “Sahada kalalım, işimizi yapalım ve kalitemizi yansıtalım” ana başlıklarıyla hazırlıyor. Kalan dört haftaya yönelik dikkat çekici istatistik ise Başakşehir ile Trabzonspor’un üç rakibin ortak olması. İki takım da kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor, Konyaspor ve Kayserispor ile karşılaşacak. Bir anlamda şampiyonluk yürüyüşü bu üç rakipten geçecek.

NOVAK 8 GOLE ULAŞTI

Sol bek değil forvet!

∂ Bu sezon büyük takımdaki bazı forvetlerin bile yapamadığını Filip Novak yapıyor. Trabzonspor ile mukavelesi bu ay sona erecek olan Çekyalı sol bek kariyer rekoru kırdı. F.Bahçe’nin ardından Galatasaray ağlarını da havalandıran Novak, bu sezon 8, bordo-mavili forma altında ise 17 gole adını yazdırdı.

1983-84’Ü HATIRLATTI

Hatıralar sarmış...

∂ Bordo-mavililer, Süper Lig'de bu sezon Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı yenilgi yüzü görmeyerek şampiyon olduğu 1983-84 sezonunu hatırlattı. Karadeniz ekibi şampiyon olduğu 1983-84 sezonunda rakipleri karşısında üç galibiyet, üç beraberlik almıştı. Bu sezon da aynısı tekrarlandı.

YUSUF İYİLEŞTİ

Trabzon’da Sarı sevinci

∂ Haftayı Galatasaray galibiyetiyle kapatan Trabzonspor, ligde yarın sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Hüseyin Çimşir yönetimindeki idmana uzun bir aradan sonra sakatlığı atlatan Yusuf Sarı da katıldı. Ancak genç oyuncunun fiziki olarak biraz eksikliği bulunuyor.

Henüz bileğini büken olmadı

Ünal Karaman’ın ayrılığı sonrası Trabzonspor’da Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun sürpriz bir şekilde 1 numara yaptığı Hüseyin Çimşir, önemli bir istatistiğe imza attı. Oyun okuması ve taktiği puan kayıplarında eleştirilen Hüseyin Hoca, ligde henüz yenilgi yüzü görmedi. 41 yaşındaki teknik adam 13 maçta sekiz galibiyet ve beş beraberlik gördü, 29 puan topladı. Detaylarında ise F.Bahçe’ye karşı üç (ikisi kupa) galibiyet, Sivasspor’u ve Galatasaray’ı devirme vardı. Çimşir ile Beşiktaş ve Medipol Başakşehir ile beraberlikler geldi. Ayrıca son deplasman yenilgisini 23 Eylül 2019 tarihinde ligin beşinci haftasında Demir Grup Sivasspor karşısında alan Fırtına, o tarihten bu yana dış sahada mağlubiyet görmedi.