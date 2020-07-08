Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Antalyaspor canlı izle, Trabzon Antalya maçı şifresiz canlı anlatım, TS Antalya maçı canlı anlatım. Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor, Trabzonspor'a konuk oluyor. Geçen hafta Galatasaray'ı deplasmanda 3-1 yenerek kayıp yaşamayan Trabzonspor kritik maçta Antalyaspor'u devirmenin hesaplarını yapıyor. Antalyaspor ise zorlu deplasmandan puan veya puanlar almanın peşinde. Peki Trabzonspor Antalyaspor maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

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66'GOOOLL!! Fraport TAV Antalyaspor, Yekta Kurtuluş'un golüyle maçta 2-2'lik eşitliği sağlıyor. Sağ kanattan kullanılan uzun taç atışı sonrasında ceza alanı içinde topu önünde bulan Yekta Kurtuluş, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluşturuyor.

45'Hakem Halil Umut Meler'in düdüğüyle ilk yarı Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona eriyor.

43'GOOOLL!! Trabzonspor, Jose Sosa'nın penaltıdan attığı golle maçta 2-1 öne geçiyor. Jose Sosa, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu kaleci Ruud Boffin'in solundan ağlarla buluşturuyor.

15'GOOOLL!! Trabzonspor, Jose Sosa'nın penaltıdan attığı golle maçta eşitliği sağlıyor. Jose Sosa, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderiyor.

9'GOOOLL!! Fraport TAV Antalyaspor, Ufuk Akyol'un penaltıdan attığı golle maçta öne geçiyor. Ufuk Akyol, sağ ayağıyla yerden yaptığı düzgün vuruşla topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderiyor.

Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Medical Park Stadı’nda saat 18.30’da başlayan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de...

Galatasaray karşısında deplasmanda aldığı 3-1’lik galibiyetle şampiyonluk yolunda kritik haftayı kayıpsız geçiren bordo-mavililer, Fraport TAV Antalyaspor karşısında da kazanarak yoluna devam etmek istiyor. Ligde Medipol Başakşehir’in 2 puan gerisinde 61 puanla ikinci sırada yer alan Karadeniz ekibi, şampiyonluk yolunda iddiasını daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

Trabzonspor’da kart cezalısı Da Costa, yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Kart cezası tamamlanan Pereira ise takımda yer alabilecek. Bordo-mavililerin Antalyaspor karşılaşmasına Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban ve Sörloth 11’i ile çıkması bekleniyor.

Trabzonspor ile Antalyaspor 48. randevuda

Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 48. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 47 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-8 üstünlüğü bulunuyor, 10 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 87 gol attı, kalesinde 45 gol gördü.

Trabzon'daki maçlar

Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 23 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 50 gol atarken, 18 gol yedi. İki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti Antalyaspor, 2015-2016 sezonunda sahasında 7-0'lık sonuçla elde etti. Trabzonspor, bu karşılaşmada tarihinin en farklı skorlu yenilgilerinden birini aldı. Ligin ilk yarısında iki takım arasında Antalya'da oynanan karşılaşmayı Karadeniz ekibi, 3-1 kazandı.