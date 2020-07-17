Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Yargıtay 5’inci Ceza Dairesi, İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ‘futbolda şike’ davasında alınan kararı ‘usul eksikliği’ nedeniyle geçtiğimiz aylarda bozmuştu. Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu 36 sanığın yargılandığı duruşmanın yeniden görüşülmesine dün başlandı. Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nda görülen davaya Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım ile eski yöneticiler, Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Koç ve Yıldırım aylar sonra bir araya gelmiş oldu.

> Örgüt iddiası yok

Mahkemede yargılama yeniden yapılacak ancak hiç kimseye örgüt kurmak ile ilgili bir iddia yönetilmeyecek, esasa ilişkin işlem yapılmayacak. Zira Yargıtay kararıyla örgüt suçlamasına ilişkin beraat kararları kesinleşmişti. 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, beraat hükmünü yeni yargılama doğrultusunda tekrar kurarak Yargıtay’a gönderecek. Aziz Yıldırım mahkemede, FETÖ üyesi savcı ve hâkimler için “Bu şerefsizlerin hepsi kaçtı ya da yakalandı. Ben yurt dışında olmama rağmen Fransa’dan özel uçak tutarak buraya geldim, suçsuz olduğum için korkmadan geldim. Onlar ise kaçıyor hepsi vatan haini” ifadelerini kullandı.

Yirmi sayfalık

savunma

> 6 Kasım’a ertelendi

Yıldırım “Bu dava şike davası değildir. ‘Bu örgüt 50 bin kişiyle sivil ihtilal yapacak’ dediğimde bu gerçeği anlamayanlar oldu. Henüz ifade bile vermemişken hastane raporlarına adresim Metris Cezaevi olarak yazıldı” ifadelerini kullandı. Mahkemede Trabzonspor’un avukatı “Sanıklar tapelerdeki konuşmaları kabul etmiştir” deyince Yıldırım sinirle ayağa kalkarak “Nasıl konuşuyorsunuz, Fenerbahçe şike yapmamıştır. Şikeyi Trabzonspor yapmıştır. Sivasspor Başkanı burada, sorun bakalım para gönderdiler mi göndermediler mi?” çıkışında bulundu. Dava, mahkemece 6 Kasım 2020 gününe ertelendi.

Yirmi sayfalık savunma

Fenerbahçe Kulübü’nün eski başkanı Aziz Yıldırım, 3 Temmuz sürecine ilişkin görülen davada 20 sayfalık yazılı savunmayla ifade verirken mahkemede beraatini talep etti. Mahkeme, Yıldırım ile birlikte altı kişinin dosyasının ayrılmasına, 2016/62 nolu dosyanın incelenmek üzere istenmesine ve yeni duruşmanın da 6 Kasım 2020 tarihine ertelenmesine hükmetti.

Beraat kararı kesinleşecektir

∂ Fenerbahçe’nin hukuktan sorumlu yöneticisi Fethi Pekin “Bu dava tamamen Fenerbahçe’ye karşı yapılmış bir tuzak, kumpas, darbe girişimidir. Sonuna kadar mücadele ederiz. Beraat kararları da kesinleşecektir. Fenerbahçe aklandıktan sonra haklarını sonuna kadar arayacaktır” dedi.