Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, takımın ve futbolcuların son durumu, yapılacak transferler ve ekonomik gidişatla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Asistanaliz'e konuşan siyah-beyazlı kulübün patronu, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın 8-10 transfer istediğini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcının bu isteğinin, çok hırslı ve şampiyonluğu hedeflediğinin göstergesi olduğunu belirten Çebi "Ayrıca Hoca’mızın şu andaki kadrodan memnun olmadığını da biliyoruz. Beşiktaş'ın bütçesine göre en iyi adımları atacağız" dedi. Takımdan ayrılmaları gündemde olan Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Dorukhan Toköz'le ilgili de açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi "Hepsiyle yola devam edebiliriz. Benim bütçem belli. Onlara önerdiğim ücreti kabul ederlerse oynarlar. Kabul etmezlerse, hiçbir problem yok. Allah hepsinin yolunu açık etsin. Sonuçta Beşiktaş forması giydiler" diye konuştu.

> Hesap soracağız

Son zamanlarda basında çıkan 'Ahmet Nur Çebi olağanüstü kongreye gidecek' söylentilerine de cevap veren siyah-beyazlıların başkanı "Olağanüstü kongre düşünmüyorum. Bunu sürekli gündeme getiriyorlar. Allah hepsinden razı olsun, teşekkür ediyorum! Görev sürem bitene kadar arkadaşlarla çalışmayı düşünüyorum. Yöneticilerimin hepsinden çok memnunum" ifadelerini kullandı. Önceki yönetime de yüklenmeye devam eden Başkan Çebi, "Dört milyon avroluk futbolcunun (Domagoj Vida) menajer maliyeti nasıl 12 milyon lira olur? Beş milyon avro kâr etmiş bir kulüp, 300 milyon nasıl zarar ediyor? Bunun hesabını tabii ki soracağız. Geldiğimiz günden beri bizim arkamızda kimse durmuyor. Bırakmamız için çalışmalar yapılıyor, ofisler tutuluyor. Madem çok istiyordunuz niye gittiniz? Fikret Orman'la ilgili ibra kararımı o gün raporları inceleyince vereceğim" dedi.

Sürprizler açıklanacak

Bağış kampanyası için taraftarların gereğini yaptığını belirten Ahmet Nur Çebi "İş adamları kısmına geçtik. Telefon açıyoruz, konuşuyoruz. Sürpriz isimler var. Birkaç gün sonra izin alarak açıklayacağız. Bütün iş adamlarına çağrı yapıyoruz” sözlerini kullandı.

LILLE'E GİTMESİ İÇİN...

Kral'ın şartı para!

∂ Fransa’nın Lille kulübü ile temasta olan Burak Yılmaz'ın alacakları karşılığında yeni sezonda bonservisini alarak Lille takımına gitmesi gündeme gelmişti. Millî futbolcunun transfere sıcak olduğu bilinirken anlaşmanın sağlanması durumunda Beşiktaş'a para kazandırarak gitmeyi planladığı öğrenildi. Ahmet Nur Çebi’nin önümüzdeki günlerde Burak Yılmaz ile bir görüşme yapacağı ve son durumun bu toplantıya göre şekilleneceği bildirildi.

Mutlu sonla bitsin

Son maçında eksiklerine rağmen Fenerbahçe’yi deviren Kara Kartal, son lig maçı olan G.Birliği mücadelesine odaklandı. Sergen Yalçın yönetiminde çalışan ve taktik çalışmalara ağırlık veren siyah-beyazlılar ligi mutlu bir şekilde kapatma düşüncesinde.