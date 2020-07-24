Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig son haftasında MKE Ankaragücü’nü konuk edecek olan Denizlispor, Teknik Direktör Levent Kartop yönetiminde hazırlıklarını tamamladı. Akşam saatlerinde gerçekleşen antrenmanı kulüp başkanı Ali Çetin ve bazı yöneticiler izledi. Hazırlıklarını tamamlayarak maç saati bekleyen Denizlispor’da eksik oyuncu ise bulunmuyor.

Öte yandan, ligde kalma mücadelesi veren Denizlispor, yarın akşam 21.00’da konuk edeceği MKE Ankaragücü karşısında alacağı 1 puan ile ligde kalmayı garantileyecek.