Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de sezonu şampiyonu olarak tamamlayan Başakşehir’de bu başarının önemli mimarlarından biri de Senegalli golcü Demba Ba oldu. Kritik maçlarda attığı goller ve kazandırdığı puanlarla dikkatleri üzerine çeken 35 yaşındaki oyuncu, elde ettikleri şampiyonluktan kariyer planlamasına, takımın eski teknik direktörü Abdullah Avcı’dan geçtiğimiz günlerde ibadete açılan Ayasofya Camii’ne kadar birçok konuda İHA’ya açıklamalarda bulundu. Hak edilmiş bir şampiyonluk elde ettiklerini söyleyen Demba Ba “Bu başarının altında yatan şey; çok çalışma, çok emek, çok fedakârlık… Bunda eski hocamız Abdullah Avcı’nın da payı var. Okan Hoca’nın sistemine alışmak zaman aldı ama sonunda başarı geldi” ifadelerini kullandı.

> Allah’a şükrediyorum

Koronavirüs sebebiyle lige verilen aradan daha güçlü şekilde döndüklerini sözlerine ekleyen başarılı futbolcu “Herkes birbirine daha fazla kenetlendi ve her maçı, final havasında oynadık” dedi. Dört sene evvel Şanghay’da oynarken bacağının kırıldığını hatırlatan Senegalli yıldız “Bir an bir daha futbola dönemeyeceğimi düşündüm. Allah’a şükrediyorum. İnanırsanız başarırsınız. Düzenli forma giymeye başlayınca goller arka arkaya geldi. Bu şampiyonluk, kariyerim boyunca sağladığım en büyük başarılardan biri. Beşiktaş’ta şampiyon olunca Sultanahmet’te şükür namazı kılmıştım. Şimdi de Ayasofya’da şükür namazı kılmak istiyorum. Bana katılmak isteyen varsa gelsin” diye konuştu. > Uygar Aydın (İHA)



Burada büyüdüm

∂ Altyapısından yetiştiği kulüpte şampiyonluk elde ettiği için duyduğu mutluluğu anlatan Mahmut Tekdemir “Çok heyecanlıyız. Çok gururluyuz. 15-16 senedir bu kulüpteyim. Burada doğdum burada büyüdüm diyebilirim açıkçası. Böyle bir mutluluğu yaşayacağımı hayal bile edemezdim” diye konuştu.

Ayrıcalıklı hissediyorum

∂ Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir ile şampiyonluk sevinci yaşayan Mehmet Topal “Her futbolcuya nasip olmayacak bir başarı bana nasip oldu. Bu açıdan kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Bütün şampiyonluklar çok değerli. Hepsinin anlamı çok büyük, ayrım yapamam” dedi.

Bayrak köprüye asıldı

∂ Şampiyon takımın bayrağının İstanbul Boğazı’ndaki köprülere asılması geleneği sürdü. Sezonunu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir’in dev ebatlardaki turuncu-lacivertli bayrağı, hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne hem de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne asıldı.