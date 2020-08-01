Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Alanyaspor'dan N'Sakala ve Welinton'la anlaşan Beşiktaş, bir yıldız oyuncuyla daha el sıkıştı. Takıma kanat takviyesi isteyen Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda siyah-beyazlılar, Brezilyalı Wellington Nem ile temas kurdu. Fluminense'den Shakhtar Donetsk'e transfer olarak Avrupa’ya adım atan 28 yaşındaki Nem, her iki kanatta da boy gösterebilirken 10 numara bölgesinde de görev alabiliyor. Yönetimin, 1 milyon avro yıllık ücret isteyen futbolcuya bu rakamı bonuslarla vermek istediği öğrenildi.



> 100 milyon ödendi

2017-18 sezonunda çapraz bağının yırtılmasından sonra istikrar yakalayamayan sambacının, Avrupa'da kendisini tekrar gösterebilmek için Beşiktaş'ta forma giymeyi çok istediği ileri sürüldü. Bu arada siyah-beyazlılar Avrupa kupalarına katılım için oyunculardan ve bonservis borcu olan kulüplerden temiz kağıdı almak için gereken parayı ödedi. Yaklaşık 100 milyon liralık ödeme yapılırken, Başkan Ahmet Nur Çebi bu rakamın 50 milyon lirasını karşıladı.



BONSERVİS ÜCRETİ YOK

Shaktar Donetsk ile bir sezon daha kontratı bulunmasına rağmen Ukrayna ekibi, Wellington'u serbest bırakmış durumda. Beşiktaş transferi gerçekleştirdiği takdirde Brezilyalı oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek.