Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo-mavililerde transfer çalışmaları devam ediyor. Jose Sosa ile yola devam edecek olan ve Filip Novak konusunda da alternatifli bir çalışma içinde olan Trabzonspor yönetimi, mevcut kadroyu büyük oranda koruma düşüncesinde. Alexander Sörloth, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür gibi yıldızlarına ciddi teklifler olan Karadeniz ekibi değerini bulmayan kimseyi satma düşüncesinde değil. Üç isim için 20 milyon avrolar telaffuz edilirken yönetimin beklentisi daha da yüksek. Başkan Ağaoğlu, hedeflerinin yeni sezonda şampiyonluk olduğunu ve bu konuda kararlı bir duruş içerisinde bulunduklarını belirterek “Çok cazip bir teklif gelmediği sürece kimseyi gönderme düşüncesinde değiliz. Bizim de hedeflerimiz var. Sonuna kadar yarışmacı, keyif veren ve hedeflerinin peşinden koşan bir takım olarak yolumuza devam edeceğiz” görüşünde.



BÜLBÜLOĞLU GERÇEĞİ:

Trabzonspor zarar görmesin

Trabzonspor'da başkan yardımcılığı görevini yürüten Önder Bülbüloğlu, görevinden istifa ederken kararı çok daha önceden aldığını ancak şampiyonluk ve kupa mücadelesinde takımın olumsuz etkilenmemesi adına beklediğini duyurdu.