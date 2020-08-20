Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ortaca ilçesindeki Akdeniz'in en önemli Caretta caretta yuvalama alanlarından biri olan İztuzu sahili yakınında yer alan merkez, 12 yıldır Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaralı bulunan deniz kaplumbağalarının tedavisini üstleniyor. Merkezin Başkanı ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, denizdeki ağa takılma, misinaya dolanma, olta yutma, sürat motoru çarpması, pervane kesmesi gibi yaralanmalar sebebiyle merkeze Türkiye'nin her yerinden yaralı kaplumbağa geldiğini belirtti. Kaska, merkeze 12 yılda 417 kaplumbağa getirildiğini ve bunların 207'sinin sağlıklı bir şekilde denizle buluşturulduğunu ifade etti.



SU ALTINDA GÖRSEL ŞÖLEN

Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı açığında dalış yaptı. "Sıfır Atık Projesi"ne dikkati çeken Ercümen, Caretta caretta’larla birlikte yüzdü.



