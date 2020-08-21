Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Bernard Mensah transferiyle ilgili Galatasaray cephesine mesaj göndermeye devam etti. Help-Steps iş ortaklığı lansmanında açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı kulübün başkanı "Mensah transferinin perde arkası uzun bir hikâye. Kayserispor Başkanı Sayın Berna Gözbaşı Hanım sözüne sadık kaldı ve biz bu işi el sıkışarak hallettik. Berna Hanım tam bir Anadolu kadını ve hanımefendisidir. Çok değerli bir insandır. Sosyal medyada ailesinin tacize uğramasını doğru bulmuyorum. Bu transfer yönetici başarısıdır. Transferi yapamayanlar da başarısız olmuşlardır" dedi.

> Bizi sınamayın

G.Saray taraftarının sosyal medyadan Berna Gözbaşı ve ailesini taciz etmelerini eleştiren Çebi, "Galatasaray taraftarı bir suçlu arayacaksa bu Berna Hanım ve ailesi değildir. Kendi yöneticileri ile bu işi görmelidir. Galatasaray taraftarı biraz ölçülü davranmalıdır" dedi. PAOK maçıyla ilgili de konuşan Başkan Çebi, "Biz futbolda siyasetin dışında kalmaya hassasiyet gösteriyoruz. Efendiliğimizden taviz vermeyeceğiz gibi cesaretimizi de kimse sınamasın. PAOK takımı da siyah-beyaz. Komşu ülkenin takımı. Onlarda da Kartal amblemi var. Birbirimize benzer taraflarımız var. Bize misafirperverlik göstereceklerini düşünüyorum" diye konuştu.

Son Kartal Welinton

Beşiktaş daha önce anlaşmaya vardığı Brezilyalı stoper Welinton'un transferini resmen duyurdu. Alanyaspor'un geride bıraktığımız sezondaki başarısında önemli rol oynayan tecrübeli futbolcu ile üç senelik sözleşme imzalandı. 2017-2018 sezonundan bu yana ligimizde forma giyen Welinton geçen sezon 27 resmî maçta 3 gol attı. Uzun yıllar Brezilya'nın köklü kulüplerinden Flamengo'nun formasını giyen 31 yaşındaki stoper ülkesi ve Türkiye dışında Rusya ve Katar'da da top koştururken, Sergen Yalçın ile de 2018-2019 sezonunda Alanyaspor'da birlikte çalışmıştı.

OĞUZHAN ÖZYAKUP:

Kırgınlık kalmadı

∂ Geçtiğimiz sezonun devre arasında Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup, "Kırgınlık artık kalmadı. Geldim, kendime güvenim tam. Burada zor dönemler gördüm, iki şampiyonluk gördüm. Çok güzel bir sezon olacağına inanıyorum" dedi.

BERNARD MENSAH:

Evimde gibiyim

∂ Kartal'ın yeni yıldızı Mensah transferiyle ilgili "Evimde olduğumu hissediyorum. Futbolcu arkadaşlarımın yardımı ile çok iyi vakit geçiriyorum. Ben kendime güveniyorum ve hazırım. Tercihi Hoca’mız yapacak. Geleceğimi Beşiktaş'ta görüyorum" sözlerini kullandı.