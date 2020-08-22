Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor. Mert Hakan, Caner, Gökhan, Novak, Thiam, Sinan, İsmail, Barış derken, Sosa'yı’da Samandıra’da idmana çıkaran sarı-lacivertlilerin yeni hedefi Alanyaspor’un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas. Gerçek mevkii forvet arkası olan, ancak her iki kanatta da görev yapabilen 27 yaşındaki Yunan için teknik direktör Erol Bulut ısrarcı. Erol Hoca, geçen sezon Alanyaspor’la çıktığı 43 maçta 14 gol, 7 asistle gözdesi olan Bakasetas’ın Fenerbahçe’ye çok şey katacağı düşüncesinde. Ancak bu transfer çok da kolay görünmüyor. Zira Alanyaspor 500 bin avroya alıp 2022’ye kadar sözleşme imzaladığı Bakasetas için 5 milyon avro bonservis bedeli koymuş durumda.

> Takasın ucu açık

Buna rağmen Fenerbahçe’nin kolay geri adım atacağı da yok. Sarı-lacivertliler, Alanyaspor’un nakit talebini taka yoluyla aşmayı hedefliyor. Bulut’un kadroda düşünmediği Jailson, Zajc, Frey, Zanka ve Mevlüt gibi isimlerin hepsi masada. Alanyaspor’a bu oyunculardan en az ikisi ayrıca bazı genç isimler sunuldu. Yönetim zor da olsa Erol Bulut’un talebini yerine getirebilmek için sınırları zorluyor. Öte yandan Fransa basınında yer alan bir haber de sarı-lacivertli camiayı heyecanlandırdı. Fenerbahçe’nin, 22 yaşındaki Nijeryalı sağ açık Samauel Kalu için Bordeaux’ya kiralık teklifi yaptığı öne sürüldü. Ama kulübe yakın kaynaklara bu iddiayı doğrulamadı.

Sosa sonunda imzayı attı

Beklenen oldu ve Fenerbahçe, Jose Sosa transferini resmî internet sitesinden resmen açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden dün geç saatte yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Ernesto Sosa ile anlaşma sağlamıştır. Önümüzdeki 2 yıl boyunca formamızı gururla taşıyacak olan Jose Sosa'yla imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor; futbolcumuza Çubuklu ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Öte yandan Arjantinli yıldızın, emekliye ayrıldığını açıklayan Emre Belözoğlu'nun 5 numaralı formasıyla poz vermesi dikkat çekti. Sosa’nın iki yıl için toplamda 3,6 milyon avro alacağı öğrenildi.

Emre Abi’nin bir sözü yetti

Fenerbahçe’ye kaptan olarak dönen Gökhan Gönül, kimseyi kırmadan dökmeden yaptığı açıklamalarla takdir toplarken, net ifadeler kullandı. İşte 35’lik delikanlıdan inciler…

∂ Kendimi futbola tekrar başlamış gibi hissediyorum.

∂ Fenerbahçe aleyhinde asla konuşmadım. Kol kırılır yen içinde kalır.

∂ Yaşın önemi yok. Gençler kazanınca 4 puan almıyor. Önemli olan mücadele.

∂ Emre Abi’nin “Dönmeyi düşünür müsün” demesi yetti.

∂ Hiçbir zaman para konuşmadım. Şimdi de sözleşmemin içeriğinden haberim yok

∂ Fenerbahçe sadece rakipleriyle yarışmıyor. Birçok sorun var. Saha dışını halletmek şart.

∂ Bana tepkili olan taraftarlardan ricam, bu sezon bu durumu askıya alsınlar. Önceliğimiz Fenerbahçe.

∂ Kaptanlık onur verici ama benim için bu formayı giymek bile yeterli.

∂ Beşiktaş camiasına teşekkür ederim. Asla saygısızlık yapmam. Ama inşallah Beşiktaş’a gol atarım.

∂ Erol Hoca takımı çok iyi çalıştırıyor. Sağ olsun, idmanlarda takımı gebertiyor.

YILDIZ SÖNDÜ

Alper gitti

∂ F.Bahçe, 2022’ye kadar olan sözleşmesinde geçen sezon yüzde 40 indirim yapan Alper Potuk’la yollarını ayırdı. İstenmeyen adam konumuna düşen Alper’le olan sözleşme karşılıklı feshedildi. 29 yaşındaki Alper, 7 sezonluk Fenerbahçe macerasında, 194 maça çıkmış, 16 gol, 20 asist yapmıştı.

EVE DÖNÜYOR

Zanka yolcu

∂ Kadroda düşünülmeyen Zanka, Kopenhag’la flörtte. Danimarka temsilcisi 30 yaşındaki eski oyuncusu için Fenerbahçe’ye 1,5 milyon teklif etti. Zanka’nın da evine dönebilmek için 1.6 milyon avroluk ücretinde indirim yaptığı öğrenildi. Anlaşma çok yakın.

Valencia tamam

Fenerbahçe’nin her konuda anlaşma sağladığı Enner Valencia önümüzdeki günlerde imza için İstanbul’a gelecek. Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki Ekvatorlu forvetin daha önce gelmesi planlanıyordu, ancak kız kardeşi kaçırılınca rötar yaptı. Son olarak Meksika’da Tigres formasını terleten Valencia’nın 2 yıllık imza atması bekleniyor.