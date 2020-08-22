Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk futbolu ve kulüpler açısından 4 Ağustos 2020 tarihi önemliydi. Çünkü TFF, Süper Lig kulüplerinin yeni sezondaki harcama limitlerini açıkladı. Galatasaray 429 milyon TL ile en fazla eli ve cebi güçlü olan kulüp durumundaydı. Ancak bu tabloya rağmen transfer gelişmelerine bakıldığında sarı-kırmızılı yönetimin istediği hamleleri yaptığını ancak sonuca ulaşamadığını görüyoruz. Örnekleri ortada! Mert Hakan Yandaş, Kaan Ayhan ve son olarak Bernard Mensah. Sarı-kırmızılılar bir anlamda elinde olan üç ismi de kaçırdı.

> Parayı yatıramadı

Sivasspor ile mukavelesi biten Mert Hakan Yandaş’la aylar önce anlaşılmış ancak orta saha oyuncusu F.Bahçe ile imza attı. Cengiz yönetimi, oyuncunun parayı tercih ettiğini belirtirken Yandaş da verilen sözlerin tutulmadığını ifade etti. Fortuna Düsseldorf’ta ter döken ve 2,5 milyon avro serbest kalma maddesi bulunan Kaan Ayhan ile her konuda anlaşma sağlandı ancak ödenmesi gereken bonservis ücreti zamanında ödenmediği için millî oyuncu İtalyan ekibi Sassoulo’ya transfer oldu.

> Boştaki isimleri aldı

Ve son olarak Mensah konusu... Kayserisporlu futbolcu gönlünün G.Saray’dan yana olduğunu belirtti ancak son sözü söyleyen Beşiktaş oldu. Yönetim, istediklerini alamadığı gibi Belhanda ve Babel’e indirimi kabul ettiremedi. Yüksek maliyetli Falcao’yu elden çıkarmak istedi, olmadı. Babel ve Diagne’yi satış listesine koydu ama ‘alıcı’ yok. Mustafa Cengiz yönetiminin bu süreçteki başarısı boşta olan Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Fatih Öztürk ve Omar ile anlaşmaktı.

YENİDEN ASLAN OLACAK

Lemina’da geri sayım

∂ Lemina konusunda karışıklık olsa da ibre Aslan’dan yana. Futbolcu bir dönem sinirle hareket edip Galatasaray’ı takipten çıksa da sonrasında gönlünün sarı-kırmızılılarda olduğunu belirtmişti. Yönetimin Southampton ile bir sezon daha kiralama konusunda sona geldiği öğrenildi.

600 BİN AVRO İNDİRİM

Feghouli’den feda

∂ Yüksek yıllık ücreti sebebiyle takımdaki geleceği merak konusu olan Sofiane Feghouli'den yönetimi sevindiren hamle geldi. Muslera ile birlikte takımdaki en yüksek kazanca sahip Cezayirli yıldız, yıllık 3,8 milyon avroluk ücretinden 600 bin avroluk indirimi kabul etti.

G.Saray’a gelir misin?

Real Madrid’in satış listesine koyduğu James Rodriguez’in adı Galatasaray ile anılmaya başladı. İspanyol Libertad gazetesi muhabiri Sergio Valentin’in dün sosyal medyadan yaptığı paylaşıma göre, sarı-kırmızılar, Kolombiyalı yıldız ile görüştü ve gelmek isteyip istemediğini sordu. Valentin paylaşımında ilk girişimin Galatasaray'dan geldiğini aktardı. Transferde Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun da etkili olduğu iddia ediliyor.