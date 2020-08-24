Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılılar bazı mevkilerde çok zengin bazı bölgelerde ise yokluk içinde... Geniş bir kadroya sahip olan Galatasaray’da yeni takviyeler ve kiralıkların dönmesiyle bazı mevkilerde alternatifler çoğaldı. Özellikle kanatlar konusunda. Sol kanada Arda Turan ve Emre Kılınç takviyesi yapan Cimbom’da yarım sezonluğuna kiralık verilen Ryan Babel de döndü. Her ne kadar satış listesinde olsa da hem ilerleyen yaşı hem de yüksek maliyeti sebebiyle Hollandalının henüz ciddi bir alıcısı çıkmadı. Seri’ye karşı Premier Lig ekibi Fulham’a takası gündemde ama o da çok düşük ihtimal gibi.

> Durmaz yolcu

Geçelim sol açığa... Elde Feghouli, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz ve Jesse Sekidika opsiyonları vardı. Bu bölgeye bir de Oğulcan Çağlayan geldi. Ancak bu isimlerden Jimmy Durmaz’ın ayrılığı kesin gibi. Forvette de şu anda üç isim bulunuyor. Falcao’ya bekleneni veremeyen ve geçen sezon kiralık gönderilen Mbaye Diagne ile yedek kuvvet Âdem Büyük ekleniyor. Sarı-kırmızılıların en zayıf bölgesi ise orta saha. Yani ön libero. Seri ve Lemina’nın ayrılığı sonrası şu anda bu bölge için bir tek altyapıdan Birhan Vatansever var.

RYAN BABEL

Ayrılık iki yıl sonra

∂ Galatasaray’ın göndermek istediği ancak talibi çıkmayan Ryan Babel sosyal medyadan mesaj verdi. 33 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafın altına gelen “Galatasaray'dan ne zaman ayrılıyorsun?” sorusuna “2 yıl sonra” cevabını verdi. Babel’in mukavelesi 2022’de bitiyor.