Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Yıllardır Beşiktaşlı taraftarların en çok sitem ettiği isim olan Jeremain Lens'ten yine çok konuşulacak bir hareket geldi. Siyah-beyazlı ekibe transfer olduğundan itibaren büyük hayal kırıklığı yaşatan 32 yaşındaki oyuncu, aynı zamanda yıllık 2 milyon avro ücret ile takımın en çok kazanan oyuncularından biri durumunda. Dört sezondur Beşiktaş'ta top koşturan ve bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Hollandalı oyuncu alacakları için kulübe ihtar çekti. Üç golde de yaptığı hatalar yüzünden PAOK yenilgisinin baş sorumlusu olarak gösterilen Lens, eleştiri okları üzerinde olmasına rağmen iki aylık ücreti için hukuki yollara başvurdu.

> Herkesi kızdırdı

Tecrübeli futbolcunun ihtarnameyi PAOK maçının ertesi günü gönderdiği öğrenildi. Kadro dışı bırakılacak Lens'in bu hareketi hem yönetimi hem de Teknik Direktör Sergen Yalçın'ı oldukça kızdırdı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, Lens'in süresiz olarak kadro dışı bırakılmasını istediği, Sergen Hoca'nın da aynı fikirde olduğu bildirildi. Ayrıca yönetim, Hollandalı oyuncunun menajerini de İstanbul'a çağırdı. Görüşmede Lens'e acilen kulüp bulunması istenecek. Yapılan son görüşmede kazandığı yüksek yıllık ücreti veren başka bir takım olmadığı için 32 yaşındaki oyuncunun ayrılmak istemediği öğrenildi.

Kalinic'e teklif

Golcü arayan Beşiktaş, Atletico Madrid'in golcüsü Nikola Kalinic'i kadrouna katmak istiyor. İtalyanların ünlü muhabiri Di Marzio'nun haberine göre; bonservisi Atletico Madrid'de olan Hırvat forvet Nikola Kalinic için teklif yaptı. Kartal'ın İspanyol ekibi ile bonservis için pazarlıkta olduğu belirtilirken hem Atletico Madrid kulübü hem de oyuncunun bu teklifi düşündüğü kaydedildi. Geçen sezon Roma'da kiralık oynayan Nikola Kalinic, çıktığı 19 maçta beş gol kaydetmişti.

KARTAL'I BIRAKMIYOR

Git artık Roco!

∂ Yönetimin sözleşmesini feshetmek istediği Enzo Roco ayrılığa yanaşmıyor. Şilili oyuncunun temsilcileriyle görüşen ancak sonuç alamayan yönetim, yıllık 1,4 milyon avro ücreti olan oyuncuyla bir defa daha masaya oturarak sözleşmesini feshetmeye çalışacak.

ADİL GEVREK AÇIKLADI

Gökhan Töre dönüyor

∂ Gökhan Töre yeniden Beşiktaş'a dönüyor. Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek yaptığı açıklamada "Gökhan Töre'nin Beşiktaş'a transferi bugün ya da yarın netlik kazanacak. Görüşmelerimiz devam ediyor. Transferde takas yolu tercih edilecektir" dedi.