Süper Lig'in son şampiyonu M.Başakşehir, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Ligin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de boy gösterecek olan İstanbul ekibi, 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu Nacer Chadli ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. M.Başakşehir'in açıklamasında, "Kulübümüz, Monaco’dan transfer ettiği Belçikalı milli futbolcu Nacer Chadli ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı sol kanat oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanlarımız Mesut Altan, Mustafa Saral ve CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Kariyeri boyunca Avrupa’nın önemli kulüplerinde oynamış olan Chadli, kulübümüzde 11 numaralı formayı giyecek. Nacer Chadli’ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Başakşehir, Nacer Chadli ile 2 yıllık sözleşme imzalandı
10.09.2020 - 13:10 | Son Güncelleme: 10.09.2020 - 13:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
M.Başakşehir, Monaco'dan Nacer Chadli ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Başakşehir,Nacer Chadli,
730833 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/730833.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ALANYASPOR
0
0
0
0
0
0
02
BEŞİKTAŞ A.Ş.
0
0
0
0
0
0
03
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
0
0
0
0
0
0
04
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
05
DEMİR GRUP SİVASSPOR
0
0
0
0
0
0
06
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
0
0
0
0
0
0
07
FENERBAHÇE A.Ş.
0
0
0
0
0
0
08
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
0
0
0
0
0
0
09
GALATASARAY A.Ş.
0
0
0
0
0
0
10
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
0
0
0
0
0
0
11
GENÇLERBİRLİĞİ
0
0
0
0
0
0
12
GÖZTEPE A.Ş.
0
0
0
0
0
0
13
HATAYSPOR
0
0
0
0
0
0
14
HES KABLO KAYSERİSPOR
0
0
0
0
0
0
15
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
0
0
0
0
0
0
16
KASIMPAŞA A.Ş.
0
0
0
0
0
0
17
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
0
0
0
0
0
0
18
MKE ANKARAGÜCÜ
0
0
0
0
0
0
19
TRABZONSPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
20
YENİ MALATYASPOR
0
0
0
0
0
0
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
0
0
0
0
0
0
Süper Lig Fikstür
1.Hafta Maçları
11.09.2020 20:00
Rizespor - Fenerbahçe
12.09.2020 17:00
Sivasspor - Alanyaspor
12.09.2020 17:00
Karagümrük - Yeni Malatyaspor
12.09.2020 20:00
Galatasaray - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
12.09.2020 20:00
Göztepe - Denizlispor
13.09.2020 17:00
Ankaragücü - Erzurumspor
13.09.2020 17:00
Hes Kablo Kayserispor - Kasimpaşa
13.09.2020 20:00
Trabzonspor - Beşiktaş
13.09.2020 20:00
Fraport-tav Antalyaspor - Gençlerbirliği
14.09.2020 20:00
Hatayspor - Başakşehir
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ADANA DEMİRSPOR
0
0
0
0
0
0
02
ADANASPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
03
AKHİSARSPOR
0
0
0
0
0
0
04
ALTAY
0
0
0
0
0
0
05
ALTINORDU
0
0
0
0
0
0
06
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
0
0
0
0
0
0
07
BALIKESİRSPOR
0
0
0
0
0
0
08
BOLUSPOR
0
0
0
0
0
0
09
BURSASPOR
0
0
0
0
0
0
10
ESKİŞEHİRSPOR
0
0
0
0
0
0
11
GİRESUNSPOR
0
0
0
0
0
0
12
İSTANBULSPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
13
MENEMEN SPOR
0
0
0
0
0
0
14
ANKARASPOR
0
0
0
0
0
0
15
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
0
0
0
0
0
0
16
TUZLASPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
17
ÜMRANİYESPOR
0
0
0
0
0
0
18
YILPORT SAMSUNSPOR
0
0
0
0
0
0
PTT 1. Lig Fikstür
1.Hafta Maçları
11.09.2020 19:00
Menemen Spor - Altinordu
12.09.2020 16:30
ümraniyespor - Royal Hastanesi Bandirmaspor
12.09.2020 16:30
Boluspor - Ankara Keçiörengücü
12.09.2020 19:00
Ankaraspor - Eskişehirspor
13.09.2020 16:30
Bursaspor - Adana Demirspor
13.09.2020 19:00
Adanaspor - Istanbulspor
13.09.2020 19:00
Altay - Yilport Samsunspor
14.09.2020 19:00
Balikesirspor - Giresunspor
14.09.2020 19:00
Akhisarspor - Tuzlaspor A.ş.