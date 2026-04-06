Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, milli savunmacı Ozan Kabak ile 2030 yılına kadar sürecek yeni kontrat imzalamak için harekete geçti.

Hoffenheim’da sergilediği istikrarlı performansla Avrupa devlerinin radarında olan Ozan Kabak için Alman ekibi harekete geçti. Sky'da yer alan habere göre; Sportif Direktörler Andreas Schicker ve Frank Pajduch, takımın savunma liderini uzun yıllar kadroda tutmak adına düğmeye bastı.

TAKIMIN VAZGEÇİLMEZLERİNDEN

Haberin detaylarına göre yönetim, Ozan Kabak’ı takımın anahtar oyuncusu olarak tanımlıyor. Başarılı stoperin, ligde oynanan son 9 maçın tamamına ilk 11’de başlaması ve sergilediği performans, bu kararın alınmasında en büyük etken oldu.

Hoffenheim

PRENSİPTE ANLAŞILDI

Taraflar arasındaki görüşmelerin son düzlükte olduğu ve henüz nihai bir anlaşmanın imzalanmadığı kaydedildi. Tarafların prensipte anlaştığı ve 2030 yılına kadar sürecek olan bu kontratın kısa süre içinde resmiyet kazanmasının beklendiği belirtildi.

BU SEZON 4 GOL ATTI

Bundesliga ekibi Hoffenheim formasıyla bu sezon 20 maça çıkan Ozan Kabak, 4 gollük katkıda bulundu.

