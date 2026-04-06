ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla tırmanan gerilim, küresel enerji piyasalarında etkisini göstermeye devam ediyor. Artan petrol fiyatları ve tedarik riskleri birçok ülkeyi önlem almaya iterken, Tayland’dan dikkat çeken bir adım geldi.

ENERJİ YÖNETİMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu çatışmaların yalnızca fiyat artışlarına değil, aynı zamanda enerji arz güvenliğine de ciddi tehdit oluşturduğunu vurguladı. Özellikle petrol ithalatının sürdürülebilirliğinin zorlaşabileceğine işaret eden Charnvirakul, enerji yönetiminde daha dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

ÖZEL SEKTÖRE 'EVDEN ÇALIŞIN' ÇAĞRISI

Hükümetin daha önce kamu çalışanları için başlattığı evden çalışma uygulamasının kapsamının genişletilmesi gündeme geldi. Başbakan, özel sektör temsilcilerine de çağrıda bulunarak benzer uygulamaların yaygınlaştırılmasını istedi.

İLAVE ÖNLEMLER DEVREYE ALINABİLİR

Enerji tasarrufuna yönelik önerilerde de bulunan Charnvirakul, vatandaşlara özel araç kullanımını azaltmaları ve toplu taşımaya yönelmeleri çağrısı yaptı. Ayrıca elektrik tüketiminde tasarrufun artırılması gerektiğini vurgulayarak, gerek görülmesi halinde ilave önlemlerin devreye alınabileceğini ifade etti.

ÜLKELERDEN PEŞ PEŞE HAMLELER

Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilim nedeniyle petrol tedarikindeki aksaklıkları gerekçe gösteren Nepal, devlet daireleri ve okullarda bir gün olan haftalık tatili iki güne çıkardığını açıklamıştı.

Endonezya'da uzaktan çalışma modeline ağırlık verildi.

Hindistan'da ise restoranların kapandığı, yüzlerce fabrikanın üretimi durdurduğu iddia edilmişti. Sanayide gaz kesintilerinin başladığı ve önceliğin hastaneler ile eğitim kurumlarına verildiği iddia öne sürüldü. Ancak bu iddialar ülke yönetimi tarafından yalanlandı.

