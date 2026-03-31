Orta Doğu'daki savaşın etkilerini dünya ekonomilerini etkilemeye devam ediyor. Yaşanan enerji ve akaryakıt krizi sonrası Endonezya hükümeti harekete geçti. Endonezya'da tasarruf tedbirleri kapsamında kamu çalışanlarına cuma günleri uzaktan çalışma getirildi.

Endonezya hükümeti, Orta Doğu'daki gerilimin yol açtığı akaryakıt ve enerji krizine karşı önlem almak amacıyla kamu çalışanları için her cuma zorunlu uzaktan çalışma uygulaması başlatıldığını duyurdu.

Jakarta Globe gazetesinin haberine göre, Endonezya Ekonomi Bakanı Airlangga Hartarto, basın toplantısında yaptığı açıklamada, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın, enerji ve akaryakıt piyasasını etkilemesi üzerine hükümetin hayata geçirdiği tasarruf tedbirlerini paylaştı.

Kamu çalışanlarına cuma günü zorunlu uzaktan çalışma modeli! Endonezyadan enerji krizine karşı adım

RESMİ KURUMLARDA DA TASARRUDA GİDİLECEK

Hükümetin, kamu çalışanları için cuma günü zorunlu uzaktan çalışma uygulamasını başlatma kararı aldığını bildiren Hartarto, elektrikli araçlar hariç, resmi araç kullanımına birtakım sınırlamaların da getirileceğini belirtti.

Hartarto, bu kapsamda resmi yurt içi seyahatlerin yüzde 50, yurt dışı seyahatlerin yüzde 70 oranında azaltılacağını aktardı.

Kamu çalışanlarına cuma günü zorunlu uzaktan çalışma modeli! Endonezyadan enerji krizine karşı adım

"Ev ve iş yerlerinde enerji tasarrufu yapılması" çağrısında bulunan Hartarto, uzaktan çalışma uygulamasının devlet bütçesine yaklaşık 6,2 trilyon Endonezya rupisi (365 milyon ​​​​​​​dolar) katkı sağlayabileceğini vurguladı.

Sağlık, güvenlik, temizlik ile sanayi, enerji, su, gıda, içecek, ticaret, ulaşım, lojistik ve finans gibi “stratejik sektörlerin” bu uygulamadan muaf tutulacağı belirtiliyor.

Endonezya'da 1 Nisan'dan itibaren sübvansiyonlu yakıt alımlarının araç başına günlük 50 litre ile sınırlandırılacağı ancak toplu taşıma araçlarının bu sınırlamanın dışında tutulacağı ifade ediliyor.

