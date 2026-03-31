İran'a yönelik ABD-İsrail saldırıları ile patlak veren savaşın küresel çapta oluşturduğu ekonomik sarsıntı sürüyor. Hürmüz Boğazı'nın Tahran tarafından kapatılması petrol fiyatlarını tırmandırmaya devam ederken, fiyat artışından etkilenen başlıca ülkelerin başında ABD geliyor. ABD'de ortalama benzin fiyatı 2022'den bu yana ilk kez galon başına 4 doların üzerine çıktı.

Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, dün 3,99 dolar seviyesinde bulunan benzinin ortalama galon fiyatı, bugün yaklaşık 4,02 dolar oldu.

4 YIL SONRA BİR İLK

Böylelikle ABD'de benzinin ortalama galon fiyatı Ağustos 2022'den bu yana ilk kez 4 dolar seviyesini aştı.

Ülkede benzin fiyatları bir önceki haftaya göre yüzde 1 artarken, geçen aya kıyasla yaklaşık yüzde 35 yükseldi.

ARTIŞ YÜZDE 30'A DAYANDI

ABD'de benzin fiyatlarındaki yıllık artış da yaklaşık yüzde 27 olarak hesaplandı.

Ülkede arz durumu ve uygulanan vergi oranları nedeniyle eyaletlere göre farklılık gösteren benzin fiyatları, California'da galon başına 5,89 dolara yaklaştı.

Benzin fiyatlarında bu eyaleti, 5,45 dolar ile Hawaii, 5,35 dolar ile Washington ve 4,93 dolar ile Oregon ve Nevada takip etti.

Ülkenin 12 eyaleti ile başkent Washington DC'de benzinin ortalama fiyatı 4 doların üzerinde kaydedildi.

MOTORİNDE DE TABLO BENZER

ABD'de motorinin ortalama galon fiyatı da bir ay öncesine kıyasla yüzde 45 artarak 5,45 dolara tırmandı.

Akaryakıt fiyatlarındaki artışta, Orta Doğu'daki gerilimlerin yol açtığı tedarik zinciri aksamaları ve üretim kesintileri dolayısıyla küresel petrol fiyatlarının sert yükselmesi etkili oldu.

ABD'de benzinin ortalama galon fiyatı, Haziran 2022'de yaklaşık 5,02 dolarla rekor seviyeyi görmüştü.

