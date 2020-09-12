Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Geçen sezon ligi altıncı sırada bitirerek hedeflerinin uzağında kalan Galatasaray, yenilenmiş kadrosuyla ilk maçında Gaziantep'i ağırlayacak. Pandemiden dolayı alışagelmişin dışında bir hazırlık dönemi geçiren Aslan'da yeni transferlerin yanı sıra, kondisyoner Scott Piri'nin de yeniden takıma dâhil olması teknik direktör Fatih Terim'i rahatlattı. Tecrübeli hocayı en çok memnun eden transferlerden biri de eski talebesi Arda Turan oldu. Terim'in oğlu gibi gördüğü yıldız futbolcu, takıma saha içinde liderlik, saha dışında da ağabeylik

Yeni zaferlere…

Dokuz yıl aradan sonra 'evim' dediği Galatasaray'a dönen Arda Turan, Gaziantep maçında kolunda kaptanlık bandıyla sahaya ilk 11'de çıkacak. 33 yaşındaki yıldız oyuncu tam 3 bin 403 sonra resmî bir maçta Galatasaray formasıyla mücadele edecek. Heyecanını gizlemeyen tecrübeli yıldız takım arkadaşlarıyla yaptığı toplantıda "Bayramı bekleyen çocuklar gibiyim. Bu heyecanı sizin de yaşamanızı istiyorum. Galatasaray denilince akla her zaman zaferler gelir. Hep birlikte yeni zaferlere koşalım" dedi.

KATAR'DAN TALİP VAR

Belhanda umudu

∂ Galatasaray, elden çıkarmak istediği Belhanda için menajeri D'Avilla ile bir kere daha görüşme kararı aldı. Faslı yıldıza Katar'dan yeni gelen teklifi kabul etmesi Faslı yıldızı ikna etmesi istenecek. Cimbom Belhanda'dan 5 milyon avro bonservis bedeli elde etmeyi umuyor.

900 BİN TL’YE GİTTİ

Celil Yüksel Adanaspor’a

∂ Galatasaray’ın altyapısından yetişen oyunculardan Celil Yüksel, Adanaspor’a transfer oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Adanaspor’un Celil’in transferi karşılığında 900 bin TL ödeyeceği belirtildi. 22 yaşındaki oyuncu yöneticilere ve hocalarına teşekkür etti.