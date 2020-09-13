Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Kadroda köklü bir değişiklik yapan Fenerbahçe yönetimi, flaş transferlerle taraftarının yüzünü güldürmüştü. Ancak Rize'de alınan galibiyete rağmen ortaya konan futbol camiaya tat vermedi. Akıllar Vedat Muriç'in boşluğunun nasıl doldurulacağına takıldı. Nikola Kalinic iddialarını yalanlayan, Eran Zahavi flörtünü kısa kesen yönetim, iki transfer planladığı santrfor mevkii için Bas Dost ve Umar Sadıq'a

Bulut, Dost'u istiyor

∂ Teknik direktör Erol Bulut'un Muriç tarzında bir golcü istemesi üzerine adı daha önceki yıllarda da gündeme gelen 31 yaşındaki Bas Dost için Eintracht Frankfurt'un kapısı çalındı. Sarı-lacivertliler, Club Brugge ve Benevento'nun da peşinde olduğu Hollandalıyı kiralık olarak kadroya katmayı hedefliyor. Fenerbahçe'nin listesindeki diğer isim ise Partizan'da görev yapan Nijeryalı Umar

Sadıq çok formda

∂ Fenerbahçe, millî takımda da forma giyen 23 yaşındaki Sadıq için Partizan'a 4 milyon avroluk bir teklifte bulundu. Bas Dost'un 32 maça 10 gol, 2 asist sığdırdığı geçen sezon Umar Sadıq 39 karşılaşmada 17 gol, 2 asiste imza attı. Bu sezona daha iyi bir başlangıç yapan Nijeryalı golcü, 7 maçta ağları 4 defa havalandırdı. Sarı-lacivertlilerin golcü transferlerini en geç Galatasaray derbisine yetiştirmesi bekleniyor.

SADIK VERİLECEK

Doğukan bitti gibi

∂ Fenerbahçe, uzun süredir peşinde olduğu Doğukan Sinik transferinde de büyük mesafe kat etti. 21 yaşındaki sağ açık için Antalya'ya Sadık’ın yanı sıra genç bir oyuncu öneren sarı-lacivertliler, ayrıca 500 bin avro nakdi de gözden çıkardı.

ÇİN YOLCUSU KALMASIN

Jailson'un valizi hazır

∂ Ön liberodan bozma stoper Jailson, Fenerbahçe'den ayrılıyor. Sarı-lacivertliler, iki sezon önce 4 milyon avroya alınan sambacıyı Çin'e yolluyor. Rakam ve takım konusunda kesinlik olmasa da Fenerbahçe'nin bu transferden kâr etmesi bekleniyor.

KATERINA TEPKİLİ

Bizi siz istemediniz

∂ Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Filip Novak'ın transferiyle ilgili sürpriz bir detay ortaya çıktı. Novak'ın nişanlısı Katerina, bordo-mavili bir taraftarın eleştirisine, "Biz ayrılmadık. Trabzonspor bizi istemedi. Eğer bilmiyorsan o zaman bana Filip pişman olacak deme" cevabı vererek gündem oldu.

BULUT UMUTLU

Daha yolun başındayız

∂ F.Bahçe'yle çıktığı ilk resmî maçından galibiyetle ayrılan Erol Bulut, "Eksiklerimiz var daha iyi olacağız" dedi. İlk maçtan üç puanla ayrılmalarının önemli olduğunu belirten genç teknik adam "Daha iyi futbol için biraz zamana ihtiyacımız var. Galibiyetlerin gerisi gelecektir" dedi.