Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Giresunspor'da başladığı Türkiye kariyerinde Gençlerbirliği ve Rizespor maceralarından sonra Fenerbahçe'de zirve yapan Vedat Muriç, kariyerine artık İtalya'da devam edecek. Lazio formasıyla Serie A'ya ayak basacak olan Kosovalı golcü Türkiye'den buruk ayrıldı. Attığı gollerle taraftarın yüzünü güldüren, sarı-lacivertlilere tarihinin en önemli transfer gelirlerinden birini kazandıran Muriç'in aklı şampiyonlukta kaldı.

Hedeflerim daha büyük

Roma yolculuğu öncesinde konuşan Muriç, "Lazio'yu beni çok istedikleri için tercih ettim. Kendimi, onların oyun stiline uygun görüyorum. Sezonun çoğunda çift forvet oynadılar. Benim gibi bir santrfora ihtiyaç olduğunu söylediler. Ben de kabul ettim. Gittiğim her kulüpte takım başarısı ön plandaydı. Önce takım başarısı sonra bireysel başarı. Orada Türkiye'yi ve Kosova'yı temsil edeceğim. İnşallah başarılı olurum" diye konuştu.

İleriye bakıyorum

Hedefinin Lazio'dan da büyük kulüplerde forma giymek olduğunu belirten golcü oyuncu, "Fenerbahçe taraftarı hakkını helal etsin. Gönül isterdi şampiyonluk yaşayıp gitmek isterdi. Ama nasip böyleymiş. Umarım bir gün Fenerbahçe ile yeniden buluşuruz" ifadesinde bulundu. Kosovalı, "Türkiye'de başka bir takıma döner misin?" sorusuna ise "Futbolun ne olacağı belli olmaz ama hedefim daha ileri gitmek" cevabını verdi..

Değerini 40'a katladı

Giresunspor'dan Gençlerbirliği'ne 500 bin avro karşılığında transfer olan Vedat Muriç, bonuslarla 20 milyon avroya Lazio'nun yolunu tutarken, dört yılda değerini 40'a katladı.

İSTANBUL’A GELDİ

Tisserand imza atıyor

∂ Fenerbahçe’nin anlaşma sağladığı Kongolu stoper Marcel Tisserand dün gece İstanbul’a geldi. Sarı-lacivertliler, Wolfsburg’dan 2 milyon avroya alınan 27 yaşındaki tecrübeli savunmacı ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme yapacak.

İLK HEDEF O

Ze Luis hamlesi

∂ Muriç'in boşluğunu doldurmak için yoğun bir mesai harcayan Fenerbahçe'de liste başı Ze Luis. Sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki golcü için Porto'ya kiralık teklifinde bulundu. Young Boys'tan Jean-Pierre Nsame ile Sporting'ten Andraz Sporar isimleri de gündemde.

KİRALIK GİTTİ

Miha Zajc Genoa’da

∂ Fenerbahçe’de isteneni bir türlü veremeyen orta saha oyuncusu Miha Zajc, İtalya’nın Genoa ekibine kiralandı. Kulüpten yapılan açıklamada Sloven oyuncunun, satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına kiralandığı dile getirilirken başarı dilekleri iletildi.