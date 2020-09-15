Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, geçen yıl olduğu gibi (Yeni Malatya 0-3) yeni sezona yine şokla girdi. Ligin çiçeği burnunda ekibi Hatayspor, Ömer Erdoğan yönetiminde taş gibi takım olmuş. Disiplinli alan savunması yapan, boşluksuz kapanan, çabuk açılan, dikine oynayan güney ekibi şampiyonun etkili ayaklarını da iyi kilitledi. Başakşehir ilk yarıda Visca ve Crivelli ile tehlike üretse de sonuçsuzdu. Performansıyla takımını Süper Lig'e çıkaran Selim Ilgaz usta işi sakinlikte attığı golle ilk yarının tabelasını belirledi. Okan Buruk'un talebeleri ikinci yarıda 3. bölgede denemediği hücum varyasyonu bırakmasa da bir türlü ağları bulamadı. Helder Barbosa uzatmada kaleci Mert'in de hatasıyla 'biz şampiyon dinlemeyiz' dercesine skoru tayin etti.