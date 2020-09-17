Bir dönem Fenerbahçe’de forma giyen Josef de Souza’yı kadrosuna katarak orta sahasını güçlendiren Beşiktaş, beklemediği bir problemle karşı karşıya. Brezilyalı yıldıza 1+1 yıllık imza attıran siyah-beyazlılar şu ana kadar oyuncunun lisansını çıkarmak için gerekli evrakları Suudi Arabistan ekibi el-Ehli’den alamadı. Suud ekip, bir sene daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki oyuncunun haksız fesih yaptığı tezini ileri sürdü.
Beş aydır ödemiyorlardı
Brezilyalı oyuncu ise maaşının beş ay ödenmemesi sebebiyle sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Kurallar gereği, bir oyuncunun maaşının dört ay ödenmemesi durumunda haklı fesih durumu ortaya çıkıyor. Beşiktaş Kulübü Hukuk Departmanı tarafından bütün belgelerin incelendiği ve herhangi bir problem olmadığı belirtildi. Siyah-beyazlılar Josef de Souza’yı maçlarda oynatabilmek için UEFA’ya başvurarak geçici lisans çıkaracak.
İlk idmanına çıktı
SANGARE AÇIKLAMASI
Beşiktaş vazgeçti
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Nazım Sangare için toplamda 2 milyyon avroluk teklif yapan Beşiktaş’ın daha sonra geri adım attığını söyledi. Öztürk “Her konuda anlaşmıştık fakat sonrasında teklifi düşürdüler. Biz de bunu kabul etmedik” açıklamasını yaptı.
Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın ardından koronavirüs vakalarının şokunu yaşıyor. Ümraniye’de U19 takımında rastlanan dokuz pozitif vakanın ardından virüs, Fulya’ya sıçradı. Altyapıda 25’e yakın vakanın tespit edildiği ve Fulya’nın kapatıldığı belirtildi.