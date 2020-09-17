Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir dönem Fenerbahçe’de forma giyen Josef de Souza’yı kadrosuna katarak orta sahasını güçlendiren Beşiktaş, beklemediği bir problemle karşı karşıya. Brezilyalı yıldıza 1+1 yıllık imza attıran siyah-beyazlılar şu ana kadar oyuncunun lisansını çıkarmak için gerekli evrakları Suudi Arabistan ekibi el-Ehli’den alamadı. Suud ekip, bir sene daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki oyuncunun haksız fesih yaptığı tezini ileri sürdü.

Beş aydır ödemiyorlardı

Brezilyalı oyuncu ise maaşının beş ay ödenmemesi sebebiyle sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Kurallar gereği, bir oyuncunun maaşının dört ay ödenmemesi durumunda haklı fesih durumu ortaya çıkıyor. Beşiktaş Kulübü Hukuk Departmanı tarafından bütün belgelerin incelendiği ve herhangi bir problem olmadığı belirtildi. Siyah-beyazlılar Josef de Souza’yı maçlarda oynatabilmek için UEFA’ya başvurarak geçici lisans çıkaracak.

İlk idmanına çıktı Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’da yeni transfer Josef de Souza da çalışmada yer aldı. Josef’in taktik çalışmasında sık sık Atiba ile mücadeleye girmesi dikkatleri çekti. SANGARE AÇIKLAMASI

Beşiktaş vazgeçti

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Nazım Sangare için toplamda 2 milyyon avroluk teklif yapan Beşiktaş’ın daha sonra geri adım attığını söyledi. Öztürk “Her konuda anlaşmıştık fakat sonrasında teklifi düşürdüler. Biz de bunu kabul etmedik” açıklamasını yaptı.

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