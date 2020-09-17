Göztepe, son olarak Macaristan'ın Ujpest takımında forma giyen Nijeryalı orta saha oyuncusu Obinna Nwobodo'yu kadrosuna kattı. 23 yaşındaki oyuncuyu İzmir'e getiren sarı-kırmızılılar, genç futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Göztepe, transferi sosyal medya hesabından duyurarak Nwobodo'ya sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.
Obinna Nwobodo, Nijerya'nın Enugu şehrinde dünyaya gelirken şehrinin takımı olan Enugu Rangers'tan 2017 yazında Macaristan'ın Ujpest takımına transfer olmuştu. Nijeryalı oyuncu geçtiğimiz sezon Ujpest ile 37 resmi maça çıkmış ve bu maçlarda 4 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.
Göztepe, Nijeryalı orta saha Nwobodo'yu kadrosuna kattı
17.09.2020 - 21:25 | Son Güncelleme: 17.09.2020 - 21:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Göztepe, 23 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Obinna Nwobodo ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Göztepe, son olarak Macaristan'ın Ujpest takımında forma giyen Nijeryalı orta saha oyuncusu Obinna Nwobodo'yu kadrosuna kattı. 23 yaşındaki oyuncuyu İzmir'e getiren sarı-kırmızılılar, genç futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Göztepe, transferi sosyal medya hesabından duyurarak Nwobodo'ya sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.
Etiketler : Göztepe,
732604 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/732604.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GÖZTEPE A.Ş.
1
1
0
0
4
3
02
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
1
1
0
0
3
3
03
BEŞİKTAŞ A.Ş.
1
1
0
0
2
3
04
GALATASARAY A.Ş.
1
1
0
0
2
3
05
ALANYASPOR
1
1
0
0
2
3
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
1
1
0
0
2
3
07
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
1
1
0
0
2
3
08
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
1
1
0
0
1
3
09
FENERBAHÇE A.Ş.
1
1
0
0
1
3
10
HES KABLO KAYSERİSPOR
1
1
0
0
1
3
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
0
0
0
0
0
0
12
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
1
0
0
1
-1
0
13
MKE ANKARAGÜCÜ
1
0
0
1
-1
0
14
KASIMPAŞA A.Ş.
1
0
0
1
-1
0
15
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
1
0
0
1
-2
0
16
TRABZONSPOR A.Ş.
1
0
0
1
-2
0
17
DEMİR GRUP SİVASSPOR
1
0
0
1
-2
0
18
GENÇLERBİRLİĞİ
1
0
0
1
-2
0
19
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
1
0
0
1
-2
0
20
YENİ MALATYASPOR
1
0
0
1
-3
0
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
1
0
0
1
-4
0
Süper Lig Fikstür
2.Hafta Maçları
18.09.2020 20:00
Yeni Malatyaspor - Göztepe
19.09.2020 13:30
Gençlerbirliği - Konyaspor
19.09.2020 16:00
Denizlispor - Trabzonspor
19.09.2020 19:00
Beşiktaş - Fraport-tav Antalyaspor
19.09.2020 19:00
Alanyaspor - Hes Kablo Kayserispor
20.09.2020 13:30
Erzurumspor - Sivasspor
20.09.2020 16:00
Kasimpaşa - Rizespor
20.09.2020 19:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Karagümrük
20.09.2020 19:00
Başakşehir - Galatasaray
21.09.2020 20:00
Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ADANA DEMİRSPOR
1
1
0
0
2
3
02
BALIKESİRSPOR
1
1
0
0
2
3
03
ALTINORDU
1
1
0
0
2
3
04
ÜMRANİYESPOR
1
1
0
0
1
3
05
ADANASPOR A.Ş.
1
1
0
0
1
3
06
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
1
1
0
0
1
3
07
ANKARASPOR
1
1
0
0
1
3
08
AKHİSARSPOR
1
0
1
0
0
1
09
ALTAY
1
0
1
0
0
1
10
TUZLASPOR A.Ş.
1
0
1
0
0
1
11
YILPORT SAMSUNSPOR
1
0
1
0
0
1
12
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
1
0
0
1
-1
0
13
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
1
0
0
1
-1
0
14
ESKİŞEHİRSPOR
1
0
0
1
-1
0
15
İSTANBULSPOR A.Ş.
1
0
0
1
-1
0
16
BURSASPOR
1
0
0
1
-2
0
17
GİRESUNSPOR
1
0
0
1
-2
0
18
MENEMEN SPOR
1
0
0
1
-2
0
PTT 1. Lig Fikstür
2.Hafta Maçları
18.09.2020 19:00
Eskişehirspor - Adanaspor
19.09.2020 14:00
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Akhisarspor
19.09.2020 14:00
Tuzlaspor A.ş. - Balikesirspor
19.09.2020 19:00
Altinordu - Bursaspor
20.09.2020 14:00
Ankara Keçiörengücü - Ankaraspor
20.09.2020 16:30
Istanbulspor - Altay
20.09.2020 19:00
Giresunspor - Menemen Spor
21.09.2020 19:00
Adana Demirspor - Beypiliç Boluspor
21.09.2020 19:00
Yilport Samsunspor - ümraniyespor