Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Sezona galibiyetle başlayarak deplasman fobisine son veren Fenerbahçe, Süper Lig’e son şampiyon Başakşehir’i yenerek ayak basan Hatayspor’u konuk etti. Erol Bulut kazanan kadrodan 3 ismi değiştirmiş, Ömer Erdoğan ise aynen devam demişti. İlk yarı futbol adına tam anlamıyla hayâl kırıklığı oldu. Ter idmanı havasında, temposuz, top kayıplarıyla dolu geçen koca 45 dakikada ne bir pozisyon vardı ne de en ufak bir heyecan.

Kayıp 45 dakika

∂ Savunması terlemeyen Fenerbahçe’nin orta sahası da Gustavo’nun bireysel çabaları dışında yok hükmündeydi. Caner ve Gökhan bindirmiyor, Ozan üretmiyor, Ferdi ile Thiam top eziyordu. Valencia bir kaç kıvrak çalım attı ama onlar da bir parmak bal çalmaktan öteye geçmedi. Hatay’ın ise bu vasatlıktan şikâyeti olmadığı gibi, fırsatı değerlendirmek gibi bir çabası da yoktu. İkinci yarıda gelen seri oyuncu değişiklikleriyle futboldan esintiler başladı.

Kırmızı sessizlik

∂ Kaleyi ilk yoklayan Lemos oldu. Uruguaylının uzak mesafeden şutunda Munir topu iki hamlede kontrol etti. 64’te kafayı vuran Lemos, meşin yuvarlağı tutan yine Munir oldu. 65’te ise Sosa’nın kullandığı serbest vuruşta Gökhan kafayı vurdu ama yan direk gole izin vermedi. 71’ de Caner ön direkte topa dokundu ama zayıf vuruş kaleciyi zorlamadı. 73’te Ribeiro, 81’de Sackey ikinci kırmızıdan atıldı. Ama Fenerbahçe 9 kişi kalan rakibini yine de yenemedi.

Derbide farklı oynarız!

Maçı değerlendiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, “Hatay’ın ilk maçında iyi defans yaptığını gördük. Ona göre plan yaptık. Skora baktığımızda alınan bir puan var. İlk yarı istediğimiz gibi gitmese de ikinci yarı daha baskılı oynadık” derken, “Hücumda üretkenlik anlamında gösterdiğimiz futbol yetersizdi, bunun üzerine koymamız lazım” sözlerini kullandı. G.Saray maçı sorulan Erol Hoca, “Derbiler her zaman farklı oynanıyor. Herkes daha farklı motive oluyor. Çalışmalarımızı ona göre yapacağız” cevabını verdi.

Süper Lig zorlu

F.Bahçe’de ligde ilk maçına çıkan stoper Lemos, “Mutsuz olduk, kazanmak istiyorduk. Lig zorlu ve uzun bir süreç, durumumuzu düzelteceğimize inanıyorum” derken, “Zanka’yla birlikte oynarken rahat hissettim. Bu hafta birlikte çalıştık ve saha içinde iletişimde kalarak iyi oynadık” şeklinde konuştu.

GUSTAVO: TAKIM OTURACAK

Daha ligin başı

∂ F.Bahçe’nin ön liberosu Luiz Gustavo, “İstediğimizi alamadık ancak henüz ligin başındayız, takım ileriki haftalarda oturacak. Bundan sonraki hedefimiz mümkün oldukça evimizdeki maçları kazanmak” sözlerini kullandı.

ERDOĞAN MEMNUN

Galibiyet gibi

∂ “Sahada şehrini savunan bir takım vardı” diyen Hatayspor’un çalıştırıcısı Ömer Erdoğan, “Futbolcu kardeşlerim antrenmanlarda çok iyi çalışıyorlar. 9 kişi kaldıktan sonra bu bir puan bizim için galibiyet gibi” şeklinde konuştu.

TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Muriç’e virüs şoku

∂ Fenerbahçe’den İtalya Serie A ekibi Lazio’ya transfer olan Kosovalı golcü Vedat Muriç’in koronavirüs testi pozitif çıktı. Futbolcu geçtiğimiz günlerde kız kardeşinin düğününe maskesiz katılmış ve eleştiri almıştı.