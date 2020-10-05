Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Transferin en hareketli takımı F.Bahçe son günde sürpriz bir isim aldı. Sarı-lacivertliler, Basel’den 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi’yi transfer ettiğini açıkladı. Bonservisi için iki milyon avro ödenecek olan futbolcu bugün sağlık kontrolünden geçirilecek ve sonrasında 3 yıllık sözleşmeye imza atacak. Almanya ve İsviçre pasaportları bulunan, Kosova asıllı, 24 yaşında ve 1.98 boyundaki santrfor Kemal Ademi, St.Gallen altyapısından yetişti ve daha sonra Hoffenheim altyapısına geçti. 2018’da Neuchatel Xamax’a transfer olan Ademi, 2019 yazında Basel’e geçti. Ademi, Basel formasıyla çıktığı 45 maçta 15 gol atıp, 6 asist yaptı.

Bakasetas pazarlığı

Öte yandan Fenerbahçe, transfer şovunu Alanya’nın 10 numarası Tasos Bakesetas’la noktalamak istiyor. Yunan oyuncu için kapıyı 5 milyon avrodan açan Alanya 4 milyona kadar indi. Pazarlığa takas için oyuncu ekleyen Fenerbahçe son dakikaya kadar bu transfer için bastıracak. Paranın yanı sıra Deniz Türüç veya Serdar Aziz’i Alanya’ya teklif eden Fenerbahçe’nin teknik direktör Erol Bulut’un ısrarlı talebi üzerine rakamı yukarı çekebileceği belirtiliyor. Transferin 3,5 milyon avro civarında bir rakama bitmesi bekleniyor. Bakasetas da kariyerini kendisine 3 yıllık sözleşme teklif eden Fenerbahçe’de sürdürmek istiyor.

Altay değerine değer katıyor

Galatasaray derbisinde yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken Fenerbahçe kalecisi, Altay Bayındır, Karagümrük maçında da takımını ayakta tuttu ve galibiyette büyük rol aldı. Penaltı kurtarışı yapan 22 yaşındaki genç ismin şu anki güncel değeri 8 milyon avro ama bunu çok yukarılara çekmesi bekleniyor. Altay’ın 2023’e kadar mukavelesi bulunuyor.

“DAHA İYİ OLACAĞIZ”

Erol Bulut’a tam destek

∂ İlk 4 haftada topladığı 8 puanla selefi Ersun Yanal’dan daha iyi bir performans sergilemesine rağmen eleştirilere hedef olan Erol Bulut’a yönetim sahip çıktı. Başkan Yardımcısı Erol Bilecik ile yönetici Ozan Korman Tarman, Bulut’a güvendiklerini belirtti.

EKSİK ÇALIŞMA

Millî takımlara 13 oyuncu

∂ Lige verilen millî arada Erol Bulut oyuncularına 3 gün dinlenme fırsatı sundu. Ancak sarı-lacivertlilerin çoğu bu moladan faydalanamayacak. Zira 4’ü Türk, toplam 13 oyuncu millî takımlara gitti. Bugün mesaiye başlayacak Fenerbahçe çok sayıda eksikle çalışacak.