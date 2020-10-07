Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslar Ligi’nde Pazar günü Rusya ve 14 Ekim Çarşamba günü de Sırbistan ile karşılaşacak A Millî Futbol Takımı, bugün çok özel bir sınav verecek. Rakip dünya futbolunun güçlü ülkesi Almanya... Teknik Direktör Şenol Güneş, Rusya ve Sırbistan maçı öncesinde çok ciddi bir rakibe karşı sınav vereceklerini belirterek “Son durumumuzu test etme anlamında önemli bir maç. Rakibin Almanya olması oyuncular açısından artı bir motivasyon unsuru olabilir. Biz kendi oyunumuzu oynayıp keyifli bir maç izlettirmek istiyoruz. Tabii ki amacımız öncelikli olarak galibiyet” dedi.

Rakamların önemi yok

Tecrübeli teknik adam Türkiye’nin Almanya ile 25 defa karşılaşmasını ve bu maçlarda 6 galibiyet, 15 yenilgi ve 4 beraberlik almasını almasını da değerlendirerek “Açıkçası geçmişe takılıp kalmamak gerekiyor. Rakamlar bir yere kadar önemli ama geçmişten ders alıp önümüze bakmalıyız, bugünü yaşamalıyız ve yarınların adımını atmalıyız. Son dönemde genç ve yeni bir jenerasyonla mücadele ediyoruz. Önemli olan üzerine koyarak ilerlemek ve tecrübe kazanmak. Burada rakip kim olursa olsun kendi oyununuzu ve kalitenizi göstermeniz gerekiyor” diye konuştu.

HATIRALAR SARMIŞ...

2008 unutulmaz

İki ülke arasında Euro 2008'deki maçın yeri bir başka. Millîler yarı finalde 2-1 geriye düşmesine rağmen o organizasyondaki pes etmeyen mücadelesini göstermiş 86’da Semih Şentürk'le beraberliği yakalamış ama 90’da Philipp Lahm'ın golüne engel olamamıştı. Bu arada iki ülke arasında 2012’de oynanan maçı Panzerler 3-1 kazanmıştı.

33 niçin olmasın

Millîler, Şenol Güneş yönetiminde 65. imtihanını Almanya’ya karşı verecek. Ay yıldızlı ekip, milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Güneş yönetiminde yaptığı 64 maçta 32 galibiyet aldı, 16 defa mağlup ve 16 da beraberlik gördü.