Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, divan kurulu toplantısında konuştu. Sağlıklı bir ekonomik yapı için 3-4 yıla ihtiyaçları olduğunu ifade eden ve kulübün borcunun 99 milyon avroya indiğini vurgulayan Ağaoğlu “Trabzonspor’un yapısı Türk futbol kamuoyunda bıraktığı iz şudur, Trabzonspor her zaman zirvenin içinde yer alan forması dahi ilk 4’de mücadele eden kulüp olarak kalır” dedi. Transfer eleştirilerine de cevap veren Başkan, örneklendirme de yaparak, Vitor Hugo’yu kredi kartına 4 taksitle aldıklarını vurguladı.

Pandemi çok etkiledi

“Kadromuzun yetersizliği doğrudur. Taraftarımız şampiyonluk istiyor, 60 milyon avroluk kadrolarla mücadele eden 15 milyon avro ile müsaade eden takımdan şampiyonluk istiyor” diyen Ağaoğlu “Eleştiriye açığız, sıkıntı yok. Bu göreve başladıktan sonra yangın sönene kadar bütün bedenini yakmak zorundasın. Ceket yandı da pantolonu kurtarayım yok” ifadesini kullandı. Pandemiden çok etkilendiklerini vurgulayan bordo-mavililerin patronu şampiyonluk kaybının da hem kendilerinden hem de başka sebeplerden kaynaklandığını söyledi.